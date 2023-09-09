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14歲少女喪母 男友接手照顧竟害她懷孕

14歲少女喪母後失去依靠，男友接手照顧害她懷孕差點吃牢飯。示意圖。（情境照）

14歲少女喪母後失去依靠，男友接手照顧害她懷孕差點吃牢飯。示意圖。（情境照）

2023/09/09 11:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕14歲少女小菁（化名）母親過世後，由吳姓男友接手照顧她的生活，但小菁被照顧到懷孕又墮胎，社工協助提告性侵，吳男一審被判徒刑4月，二審法官考量吳男同意賠35萬元，小菁也不願再追究，輕判他緩刑4年。

判決指出，單親的小菁原本和母親相依為命，但母親過世後，小菁的男友吳男見她孤苦無依，便把小菁接回家裡照顧，但兩人發生數次性行為後，小菁懷孕又不想生下孩子，於是去醫院墮胎後，社工介入協助小菁提出性侵告訴。

一審時，法官認為吳男和小菁兩情相悅下發生性行為，惡行不算重大，因此依對未滿16歲女生性交罪判徒刑4月；檢方認為判刑過輕，吳男則認為判刑太重，雙方上訴後，高雄地院審理時，檢方認為吳男犯後持續騷擾小菁，態度不佳，應重判嚴懲。

吳男則辯稱，他想跟小菁談和解，但又找不到她的社工，於是只好私訊小菁的IG，不是要故意騷擾她；吳的律師也向小菁和社工道歉，說是他告訴吳男如果和解成功，有機會被緩刑，是他沒有表達清楚，才讓吳男私下又跟小菁連絡，絕無騷擾意圖。

法官認為，小菁多次明白表示不願意提告，且吳男事後已答應賠35萬元，雙方也簽下和解書，因此認定一審量刑並無不妥，但考量雙方已和解，另宣告吳男緩刑4年，並須參加法治教育2場次，全案定讞。

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