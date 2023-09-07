為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

希臘土耳其保加利亞暴洪 至少釀11死

2023/09/07 00:24

〔中央社〕隨著極端高溫轉為滂沱大雨，根據各國當局，由暴雨引發的洪水在希臘、土耳其和保加利亞已造成至少11人死亡。

法新社報導，包括伊斯坦堡（Istanbul）在內，土耳其西北部的高水位將街道變成湍急河流，而希臘正從大規模野火恢復之際又遭逢洪水打擊。

希臘中部城市佛羅斯（Volos）的58歲居民查拉穆拉斯（Vassilis Tsalamouras）告訴法新社：「我從沒見過這樣的情況，佛羅斯的數千家商店和建築物淹水，沒有人來幫助我們。」

這場被希臘氣象學家稱為「丹尼爾」（Daniel）的風暴自4日以來重創希臘，主要影響中部馬格尼西亞（Magnesia）地區和它的首府佛羅斯。佛羅斯位在首都雅典以北300公里處。

希臘消防部門發言人阿托皮奧斯（Yannis Artopios）告訴希臘廣播電視公司（ERT），一名自昨天失蹤的87歲女性今天在馬格尼西亞村莊帕爾齊（Paltsi）被發現死亡。

昨天，一名51歲男子被暴漲的洪水帶走，在佛羅斯附近被發現時已死亡。

雨勢來臨前，伊斯坦堡度過了一個尤為乾燥的夏季，導致這座擁有1600萬人口城市的水庫水位降至9年來最低。

伊斯坦堡省長辦公室表示，有2人喪生。土耳其緊急救援機構則說，襲擊西北部城市柯萊利（Kirklareli）的洪水已造成4人死亡、2人失蹤。

保加利亞黑海沿岸也遭受近年來最嚴重的暴雨侵襲，至少3死亡和旅客受困。

自4日晚間以來的大雨和雷暴導致河流氾濫，破壞了橋梁，也切斷了保加利亞沿海城市布爾加斯（Burgas）以南的交通。1120996

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播