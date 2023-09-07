希臘土耳其保加利亞暴洪 至少釀11死

2023/09/07 00:24

〔中央社〕隨著極端高溫轉為滂沱大雨，根據各國當局，由暴雨引發的洪水在希臘、土耳其和保加利亞已造成至少11人死亡。

法新社報導，包括伊斯坦堡（Istanbul）在內，土耳其西北部的高水位將街道變成湍急河流，而希臘正從大規模野火恢復之際又遭逢洪水打擊。

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希臘中部城市佛羅斯（Volos）的58歲居民查拉穆拉斯（Vassilis Tsalamouras）告訴法新社：「我從沒見過這樣的情況，佛羅斯的數千家商店和建築物淹水，沒有人來幫助我們。」

這場被希臘氣象學家稱為「丹尼爾」（Daniel）的風暴自4日以來重創希臘，主要影響中部馬格尼西亞（Magnesia）地區和它的首府佛羅斯。佛羅斯位在首都雅典以北300公里處。

希臘消防部門發言人阿托皮奧斯（Yannis Artopios）告訴希臘廣播電視公司（ERT），一名自昨天失蹤的87歲女性今天在馬格尼西亞村莊帕爾齊（Paltsi）被發現死亡。

昨天，一名51歲男子被暴漲的洪水帶走，在佛羅斯附近被發現時已死亡。

雨勢來臨前，伊斯坦堡度過了一個尤為乾燥的夏季，導致這座擁有1600萬人口城市的水庫水位降至9年來最低。

伊斯坦堡省長辦公室表示，有2人喪生。土耳其緊急救援機構則說，襲擊西北部城市柯萊利（Kirklareli）的洪水已造成4人死亡、2人失蹤。

保加利亞黑海沿岸也遭受近年來最嚴重的暴雨侵襲，至少3死亡和旅客受困。

自4日晚間以來的大雨和雷暴導致河流氾濫，破壞了橋梁，也切斷了保加利亞沿海城市布爾加斯（Burgas）以南的交通。1120996

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