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西班牙破紀錄豪雨釀災 已3死3失蹤

4日暴雨過後，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）在災區1座坍塌的橋樑周邊，尋找失蹤民眾。（路透）

4日暴雨過後，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）在災區1座坍塌的橋樑周邊，尋找失蹤民眾。（路透）

2023/09/05 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙政府4日表示，破紀錄的豪雨侵襲，導致西班牙中部嚴重洪災、交通中斷，已知造成3人死亡、3人失蹤。

據《路透》報導，西班牙3日至4日一場突如其來的大雨，讓馬德里（Madrid）、卡斯提亞-拉曼查（Castilla-La Mancha）、加泰隆尼亞（Catalonia）、瓦倫西亞（Valencia）等地區的街道，變成了滾滾泥流，汽車被大水沖走、許多地區甚至降下冰雹。

西班牙國家氣象局（AEMET）記錄3日降雨量達到創紀錄的每平方公尺90公升。中部城市托雷多（Toledo）周遭地區傳出3人罹難。

當地警方表示，其中1名受害者為年輕男性，因大水受困在電梯中溺斃；另1名受害者則因乘坐車輛遭淹沒而喪命；最後1名死者是名50歲男子，其屍首被人發現漂浮在卡瑪雷納鎮（Camarena）附近的河流中。

4日晚間，西班牙國家氣象局宣布，釀成豪雨的割離低壓（Cut-off Low）正逐漸轉移、離開該國。

馬德里緊急救難中心4日深夜接獲逾1200通求救電話，搶救出許多受困房屋及車內的民眾。消防員和警察正在馬德里地區西南部的城鎮「弗瑞斯諾村」（Aldea del Fresno）尋找1名失蹤男子。

此外，托雷多附近1名婦女失蹤，馬德里西方城鎮則有1名84歲男子遭泥流沖走。

馬德里地區多條道路關閉，共6座橋樑被洪水摧毀；馬德里地鐵（Metro de Madrid）發出聲明表示，4日一早數條馬德里市中心的地鐵路線緊急關閉，但當天上午已陸續恢復營運。

4日暴雨過後，西班牙國民警衛隊持續在災區搜尋失蹤民眾。（路透）

4日暴雨過後，西班牙國民警衛隊持續在災區搜尋失蹤民眾。（路透）

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