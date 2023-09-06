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違法蒐集個資 中國知網被重罰2.2億

中國最大學術期刊資料庫「知網」遭網路監管機構認定存在未經同意蒐集個資等多項違法行為，被罰款人民幣5000萬元（約新台幣2.2億元）。（擷取自知網）

中國最大學術期刊資料庫「知網」遭網路監管機構認定存在未經同意蒐集個資等多項違法行為，被罰款人民幣5000萬元（約新台幣2.2億元）。（擷取自知網）

2023/09/06 23:37

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家互聯網信息辦公室6日通報，認定最大學術期刊資料庫「知網」（CNKI）存在未經同意蒐集個資等多項違法行為，處人民幣5000萬元（約新台幣2.2億元）罰款。知網被罰後表示「堅決服從」。

知網去年屢遭檢舉操控壟斷學術資源市場、訂購費用過高及侵害智慧財產權，引發輿論批判，去年12月因違反「反壟斷法」被罰人民幣8760萬元（約新台幣3.8億元）。

知網成立於2014年，是由北京清華大學直接領導的知識基礎設施工程（CNKI）的網路平台，獲得中國教育部、中共中央宣傳部等部門支持，現已成為中國最大全文學術資訊網站，網羅中國95％的學術期刊，是從事學術研究的重要工具。

據通報，知網主要營運主體為同方知網（北京）技術公司、同方知網數位出版技術公司、中國學術期刊（光碟版）電子雜誌社等3家公司，其營運的手機知網、知網閱讀等14種應用程式，存在違反必要原則蒐集個資、未經同意收集個資、在用戶註銷帳號後未及時刪除使用者個資等違法行為。

近年來，中國政府屢屢以安全或反壟斷為由，對網路企業進行約談、調查，並處以鉅額罰款，以限制披露敏感資料，尤其是經濟不利的數據，例如土地銷售、外匯儲備、債券交易、失業數據等。去年2月修訂「網絡安全審查辦法」，同方知網負責人6月被遭網信辦約談，並對知網啟動網路安全審查。

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