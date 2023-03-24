日經：中國最大學術資料庫「知網」 限縮境外用戶權限

中國「知網」截圖。（取自知網網站）

2023/03/24 19:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本《日經亞洲（Nikkei Asia）》23日報導，根據外國大學與研究機構說法，中國最大學術資料庫「中國知網」，將削減外國學者的使用權限。在北京加強數據安全之際，此舉更令人擔心在中國從事研究會變得愈加困難。

報導指出，包括在香港城市大學、加州大學聖地牙哥分校和台灣的中央研究院中國文哲研究所的全球多座圖書館，都已經接獲通知，為了確保「跨境服務符合法律」，將從4月1日起，削減他們使用中國知識基礎設施工程（CNKI）平台的權限。

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目前還不清楚有多少家學術研究機構，收到這份由知網營運商「北京同方知網技術公司」於3月17日發出的通知，但是已有至少12家向日經亞洲證實收到通知，並指也有其他機構收到。德國資料庫提供商CrossAsia上週已知會客戶，使用知網4個資料庫的權限將被暫停；香港一所大學的圖書館說，被告知權限會被暫停6個月，而且不保證之後會恢復。

中國知網提供學界取用95%的中國學術期刊，對於無法親自在中國圖書館查閱資料的學者而言，是重要的研究工具，且具有獨占性。近年要從境外使用中國資料庫已愈加困難，如「天眼查」等商業平台拒絕境外用戶，擁有香港最完整館藏的中文大學「中國研究服務中心」已在2020年關閉。

去年初中國修法加強國家數據安全，國家網信辦6月指出，知網掌握國家重要研究計畫、關鍵技術發展等敏感資料，正在調查該平台，防範數據、國家安全相關風險。日前中國進行政府和黨組織改革，新設國家數據局，集中管理數據安全。

不過，即使知網恢復外國用戶使用權限，資料庫內容、尤其是涉及敏感領域的科技研究資料，可能也會被過濾。專長中國經濟分析的榮鼎諮詢公司高級分析師維茨克（Mark Witzke）說，若權限遭永久撤銷，學界、決策者和商界將失去另一個中國的可靠資訊來源，如此一來，決策就愈加釋出於傳言、無根據的臆測和出於動機的推理，以填補這缺口。

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