美媒：史丹佛最新報告 科研合作是「幫中國擦槍」

美國史丹佛大學胡佛研究所日前發布一項新報告指出，美國與中國學者及研究機構合作直接促進中國「軍事現代化」，等同於「幫中國擦槍」。圖為美國國旗、中國國旗和中共黨旗。（路透）

2020-08-02 00:27:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）日前發布一項新報告指出，美國與中國學者及研究機構合作直接促進中國「軍事現代化」，等同於「幫中國擦槍」，報告還提出一個綜合的政策建議計劃，旨在協調美國對開放和全球化研究的承諾，以及維護美國國家安全和經濟競爭力的必要性。

根據《美國之音》報導，胡佛研究所7月30日發布名為《全球參與：重新思考研究企業的風險》（Global Engagement: Rethinking Risk in the Research Enterprise）的報告，他們在中國政府支持的公開學術數據庫「中國知網」找到254篇論文，皆是由115家美國大學和政府實驗室研究人員與中國軍方有關的學術單位及人員共同編寫。

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報告顯示，論文涵蓋從化學、光電（photovoltaics）、材料科學到海軍工程等一系列主題，中國研究人員涉嫌隱瞞他們與中國軍方的隸屬關係，包含北京理工大學、北京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學和南京理工大學等七所學校，全都與中共解放軍有關聯，堪稱是中國的「國防七子」。

報告指稱，「與中國的軍事發展合作不符合美國的國家利益」，大量合作可能助長中國作為美國軍事對手的實力，建議美國研究機構擴大對中國的審查和調查，建立共同的道德和倫理標準，以防止可能有助於威權政府或違反民主價值觀的合作。

胡佛研究所在報告中說，「美國政府、美國大學和國家實驗室都沒有充分管理與外國實體進行研究接觸所帶來的風險」；對此，美國智庫蘭德公司的高級防務專家何天睦（Timothy Heath）表示，「美國應該更仔細地審查與中國軍事研究人員合作的提議，並準備拒絕任何可能對美國國家安全構成威脅的合作」。

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