只需37秒就能暴力破解「8字元密碼」！ 專家建議：愈長愈安全

〔即時新聞/綜合報導〕現代人使用多項電子產品時,都會設置密碼保護個資,至於密碼長度或組合,則會因人而異。對此,總部位於美國維吉尼亞州的網路安全廠商Hive Systems,日前公布一項最新評估報告,指出駭客可用短短37秒,就以「暴力」破解一組簡單的8字元密碼,16字元密碼則得耗費上百年,因此建議用戶應該盡可能設置長密碼。

綜合外媒報導,Hive Systems官網近日發布「2024年密碼破解時間表」(The 2024 update to our Hive Systems Password Table),詳細列出駭客破解不同組合密碼所需的時間。Hive Systems指出,許多網站目前要求設定至少8字元的密碼,須含字母、數字或符號;但專家指出,這項要求可能需要升級,因為更長的密碼意味著可能的排列組合更多,駭客就必須花更多時間去推測。

專家們提倡採用更長的密碼,即使相對簡單也可以。Hive Systems官網提到,一組只有數字組成的簡單8字元密碼,駭客可以只花37秒就用「暴力」破解,也就是盡可能多嘗試各種的組合,並反覆試驗。不過若採只含數字的16字元密碼,駭客則需要花上119年,才能試出正確答案。

此外,Hive Systems還指出一組結合數字、大小寫字母和符號的8字元密碼,需要7年才能破解,但這仍比破解一組只有數字的16字元密碼來得更快。

