只需37秒就能暴力破解「8字元密碼」！ 專家建議：愈長愈安全

總部位於美國維吉尼亞州的網路安全廠商Hive Systems，日前公布一項最新評估報告，指出駭客可用短短37秒，就以「暴力」破解一組簡單的8字元密碼，16字元密碼則得耗費上百年。示意圖。（資料照，美聯社）

2024/05/13 14:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代人使用多項電子產品時，都會設置密碼保護個資，至於密碼長度或組合，則會因人而異。對此，總部位於美國維吉尼亞州的網路安全廠商Hive Systems，日前公布一項最新評估報告，指出駭客可用短短37秒，就以「暴力」破解一組簡單的8字元密碼，16字元密碼則得耗費上百年，因此建議用戶應該盡可能設置長密碼。

綜合外媒報導，Hive Systems官網近日發布「2024年密碼破解時間表」（The 2024 update to our Hive Systems Password Table），詳細列出駭客破解不同組合密碼所需的時間。Hive Systems指出，許多網站目前要求設定至少8字元的密碼，須含字母、數字或符號；但專家指出，這項要求可能需要升級，因為更長的密碼意味著可能的排列組合更多，駭客就必須花更多時間去推測。

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專家們提倡採用更長的密碼，即使相對簡單也可以。Hive Systems官網提到，一組只有數字組成的簡單8字元密碼，駭客可以只花37秒就用「暴力」破解，也就是盡可能多嘗試各種的組合，並反覆試驗。不過若採只含數字的16字元密碼，駭客則需要花上119年，才能試出正確答案。

此外，Hive Systems還指出一組結合數字、大小寫字母和符號的8字元密碼，需要7年才能破解，但這仍比破解一組只有數字的16字元密碼來得更快。

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