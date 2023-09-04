廣州醫院開設首個「核輻射門診」 網譏：又能再賺一筆囉！

日本核處理水排海後，廣州一家醫院順勢開設了「核與輻射健康門診」。（翻攝自微博）

2023/09/04 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島上月24日開始將核處理水排放入海後，廣州一家醫院順勢開設了「核與輻射健康門診」，相關篩查檢測費用需自費約人民幣1000元（約新台幣4300元），被網友狂酸「很有商業頭腦」。

據《香港01》 報導，日本福島上月24日開始將核處理水排放入海，引發許多中國民眾恐慌，後在本月1日廣州市第12人民醫院迅速發出公告表示，為了正確科普輻射相關醫療衛生知識，方便市民對輻射類疾病的諮詢及就診，該院首次開設「核與輻射健康門診」，相關篩查檢測費用目前需自費約1000元人民幣（約新台幣4300元）。

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據了解，第12人民醫院最初是主治耳鼻喉科的醫院，在設立核輻射健康門診後，遭到網友認為是一種營銷手段，而核輻射健康門診是廣東省首家系統性、專業化的輻射類疾患諮詢及診療門診。門診診療內容包括輻射類的特色檢測項目，聚集醫院職業病科、神經內科、血液內科等多名具有豐富醫療經驗的輻射治療專家，為市民解答輻射方面的疑問，診治輻射相關疾患。

門診資訊傳出後，網友紛紛留言狂酸，「賺錢新招」、「智商稅」、「醫院生意又來了，又可以賺一筆了」、「以前核酸檢測，現在核輻射檢測」、「想錢想瘋了」、「去檢查這個東西幹嘛，這不就是在浪費錢嗎」。

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