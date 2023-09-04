中國人狂call騷擾！東京都接招 華語罐頭語音回應

日本福島核電廠核處理水8月24日開始排放入海。（美聯社）

2023/09/04 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本上月24日起將福島含氚廢水排放入海，引發中國強烈反彈，日本政府及民間連日遭到電話攻擊，光是東京都，自上月24日到31日已接到約3.8萬通來自中國的騷擾電話。對此，東京都政府決定決定，若接獲「86」字開頭中國代碼的電話，就切換至中文自動語音系統回應。對此許多日本網友表示讚同，也有人認為政府應該帶頭提出應對措施。

朝日電視台報導，自從福島第一核電站處理水開始排入海，與此無關的餐館、國家機構以及福島縣地方政府，紛紛接到許多來自中國的騷擾電話。截至8月底，東京都已接到超過3萬通，9月1日起，東京都政府啟動中文語音系統，當接到中文電話時就自動切換處理。

請繼續往下閱讀...

中文語音內容是「處理水的排放正在按照國際標準和國際慣例進行，並採取一切可能的安全措施」、「在中國的核電站中，有的年處理量是福島核電廠約10倍」。

9月1日啟用當天，東京都政府已使用自動語音系統回覆了198案。

許多日本網友表對此贊同，有人認為這對打騷擾電話的人非常有效，也有網友認為日本政府應帶頭提出這樣的應對措施，並提供給有意願的社區協會、組織和公司立即使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法