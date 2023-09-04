為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國人狂call騷擾！東京都接招 華語罐頭語音回應

日本福島核電廠核處理水8月24日開始排放入海。（美聯社）

日本福島核電廠核處理水8月24日開始排放入海。（美聯社）

2023/09/04 06:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本上月24日起將福島含氚廢水排放入海，引發中國強烈反彈，日本政府及民間連日遭到電話攻擊，光是東京都，自上月24日到31日已接到約3.8萬通來自中國的騷擾電話。對此，東京都政府決定決定，若接獲「86」字開頭中國代碼的電話，就切換至中文自動語音系統回應。對此許多日本網友表示讚同，也有人認為政府應該帶頭提出應對措施。

朝日電視台報導，自從福島第一核電站處理水開始排入海，與此無關的餐館、國家機構以及福島縣地方政府，紛紛接到許多來自中國的騷擾電話。截至8月底，東京都已接到超過3萬通，9月1日起，東京都政府啟動中文語音系統，當接到中文電話時就自動切換處理。

中文語音內容是「處理水的排放正在按照國際標準和國際慣例進行，並採取一切可能的安全措施」、「在中國的核電站中，有的年處理量是福島核電廠約10倍」。

9月1日啟用當天，東京都政府已使用自動語音系統回覆了198案。

許多日本網友表對此贊同，有人認為這對打騷擾電話的人非常有效，也有網友認為日本政府應帶頭提出這樣的應對措施，並提供給有意願的社區協會、組織和公司立即使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
喝下福島核廢水被中國謠傳癌逝 日本前政務官園田康博受訪闢謠
2023/09/03 16:44

喝下福島核廢水被中國謠傳癌逝 日本前政務官園田康博受訪闢謠
健康醫療網》日本核廢水能喝嗎？聯合國：氚濃度遠低於全球飲用水限制
2023/09/01 15:28

健康醫療網》日本核廢水能喝嗎？聯合國：氚濃度遠低於全球飲用水限制
回應核廢水謠言 日相岸田文雄大啖福島海鮮
2023/08/30 19:12

回應核廢水謠言 日相岸田文雄大啖福島海鮮
福島含氚廢水排放後 日警已接獲225起「遭中國電話騷擾」報案
2023/08/29 13:57

福島含氚廢水排放後 日警已接獲225起「遭中國電話騷擾」報案
有完沒完！日本知名狐狸村 接到上百通中國騷擾電話
2023/08/28 13:38

有完沒完！日本知名狐狸村 接到上百通中國騷擾電話
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播