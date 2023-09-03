福島核廢水首度驗出氚 並未超標

上月底在日本福島第一核電廠核廢水排放口附近採集的海水樣本，首度被驗出含有氚，但因濃度過低，並未達立即停排或檢查儀器的標準。圖為韓國最大反對黨領袖李在明二日在首爾參與一場要求日本停止排放核廢水的集會。（美聯社）

2023/09/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕將核廢水排入大海的日本福島第一核電廠營運單位日本東京電力公司一日指出，八月卅一日在排水口附近採集的海水樣本檢測出十貝克的放射性物質氚．為自八月廿四日開始排放入海以來首度檢驗出氚，但東電稱檢驗出的氚濃度低，未達必須停止排放核廢水的標準。

根據日媒，被檢驗出氚的海水樣本，取自福島核一廠的核廢水排海出口的東北方約兩百公尺處。東電稱海水樣本驗出放射性物質，是排放核廢水所致，並堅稱「安全無虞，將照計劃繼續排放」。東電在開始將核廢水排海後於福島核一廠附近方圓三公里的十處地點採集海水樣本並送交檢測，除在上述距離排水口最近的樣本被檢驗出氚外，其他九處地點的海水樣本氚濃度都低於可檢驗下限值。十貝克幾乎就是可檢驗出氚濃度的下限。

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根據東電設定的標準，在福島核一廠附近三公里內所採集的海水樣本的氚濃度若達每公升七百貝克，將立即停止排放；若每公升逾三五○貝克，則得確認設備是否發生異常；而上述檢測結果僅每公升十貝克，明顯未達立即停排或檢查設備的標準。

東電在排放核廢水前會先以大量海水進行稀釋，使之每公升含氚量不到一千五百貝克，低於世衛組織的飲用水含氚標準每公升一萬貝克。日方官方向來不將福島核一廠所排放的廢水視為污水，堅稱「核處理水」，因此不滿北京當局據此全面封殺日本水產品。日媒二日報導說，日本政府正規劃追加約兩百億日圓（約四十三．七億台幣），以協助水產品加工業者引進新設備以開拓新市場，同時擺脫對中國市場的依賴，相關政策內容最快將在下週公布。

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