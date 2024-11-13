澳洲駐美大使陸克文急刪罵川普貼文 前顧問PO梗圖：你該走人了

澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）緊急刪除X平台上批評川普的多篇貼文。（彭博資料照）

2024/11/13 22:29

〔編譯盧永山／綜合外電報導〕香港《南華早報》報導，曾兩度擔任澳洲總理的澳洲現任駐美大使陸克文（Kevin Rudd），先前在社群媒體X上發表多篇批評美國候任總統川普的貼文，川普勝選後，他緊急刪文，但川普的前顧問史卡維諾（Dan Scavino）12日回應了陸克文在X上祝賀川普勝選的貼文，用一個顯示沙子從沙漏中滴落的動畫梗圖來回應，表明陸克文在華府的日子已經屈指可數。

陸克文曾兩度出任澳洲總理，2023年被任命為澳洲駐美國大使，他先前在X發表多篇批評川普的貼文，將他描述為「瘋子」和「史上最具破壞性的總統」，但在川普勝選後，陸克文緊急刪除這些貼文。

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陸克文在上週給川普的訊息中說，澳洲「期待與他和他的新政府密切合作」。

史卡維諾在川普的首個任期內擔任白宮通訊副幕僚長和社群媒體總監。

陸克文試圖與他過去的貼文劃清界限的努力，變得越來越困難，因為他在本週於媒體上再度出現的一段舊影片中稱川普這位浮誇的政客是「鄉巴佬」（village idiot），並遭到了川普另一位助理的斥責。前白宮新聞祕書史派瑟（Sean Spicer）說：「川普不會忘記這些評論。」

川普今年3月說，陸克文「不是最聰明的燈泡」且「令人討厭」，還加碼指出，「如果是這樣的話，他不會在那裡待太久」。

澳洲總理艾班尼斯為陸克文辯護，並拒絕開除他的呼籲，宣稱這位大使是擔任這個職務的「合適人選」。外交部長黃英賢也堅稱，陸克文有能力與下屆美國政府合作。

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