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求老司機抵制日本AV 中國網美撂話：每天放送自拍18禁片！

中國女網紅「光陰荏苒」在抖音呼籲抵制日本AV，宣稱只要老司機不再看日本片，就每天放送一部自拍色情片。（圖翻攝自抖音）

中國女網紅「光陰荏苒」在抖音呼籲抵制日本AV，宣稱只要老司機不再看日本片，就每天放送一部自拍色情片。（圖翻攝自抖音）

2023/09/02 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本上月開始將福島核廢水海排，引發中國強烈抗議，小粉紅反日情緒高漲。近日有中國女網紅搭上這波仇日愛國潮，在網上發起「抵制日本AV」，還稱中國老司機們不再看日本的A片，就每天自拍一部色情片送給大家，引發熱議。

小粉紅為抗議福島核廢水排入海，除了抵制日本產品、呼籲拒去日本觀光，連日來還騷擾甚至攻擊日方人士或機構的消息不斷。近日一名網名「光陰荏苒」的網美，更在中國短影音平台發文表示，希望大家能愛國，一起抵制日本的A片，「本人在這聲明，只要你們不看日本片子，我每天給你們發一部。支持國貨從我做起」。

對此有中國網友好奇片源，「光陰荏苒」大方稱都會是自己拍的18禁影片，隨即引發熱議，近萬名中網友湧入報名「領片」，「排好隊囉！」、「禮貌排隊，爭做文明先鋒」、「讓我看看是什麼玩意兒」、「我來支持國產片了」、「不管是不是賺流量的，反正我是信了，求片！」、「我是正人君子，只不過我的朋友們都比較內向，我替他們領的」、「我發誓從此不看日本片了」。據悉，有不少人稱「有領到片」，但也有人表示沒有領到，「根本是騙人」。

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