都不去G20峰會？普廷：很快將與「好朋友」習近平會面

俄羅斯總統普廷（右）表示，他預計很快將與中國國家主席習近平會面。（美聯社檔案照）

2023/09/02 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平傳出將缺席下週在印度舉行的G20峰會，而俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）此前已宣布，不會親赴，改派俄外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代為出席峰會。普廷週五表示，他預計很快將與習近平會面，此前有報導稱，普廷計劃於10月訪問中國。

綜合外媒報導，普廷週五在與俄羅斯學生舉行的會議上表示「很快我們將舉辦一些活動，並將與中國國家主席習近平會面」。普廷說，「他（習近平）稱我為他的朋友，我很高興稱他為朋友，因為他為俄中關係和各領域合作的發展做出了很多貢獻，而且是在各方面。我們一定會與他討論，在拓展人文交流方面還可以做些什麼。」

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克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）7月曾表示，普廷計劃在10月第三屆「一帶一路」高峰論壇期間訪問中國，以回應習近平3月訪問俄羅斯期間發出的邀請。

去年，俄羅斯入侵烏克蘭幾週前，普廷和習近平在北京簽署了一項「無限制」夥伴關係協議，當時即預示著雙方更加密切的關係，並共同拒絕以西方為基礎的世界秩序。俄羅斯對烏克蘭發動特別軍事行動，並與西方疏遠以來，愈發將中國視為其最強大的盟友。

普廷和習近平即將舉行的會面，也正值烏克蘭軍隊在戰場上穩步取得進展之際。白宮官員此前曾對中俄結盟，以及中國在烏俄戰爭進入600天之際向莫斯科提供援助的可能性表示深切擔憂。

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