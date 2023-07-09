瓦格納兵變讓習普關係變調 白宮前官員：打壞北京的台灣算盤

美國白宮前國安會中國事務主任何瑞恩近日撰文指出，隨著瓦格納集團兵變威脅俄羅斯總統普廷的權力，以及烏俄戰爭影響到中歐關係，中國國家主席習近平與他稱為「最好、最親密的朋友」普廷之兄弟情「可能已經到頂」。（路透）

2023/07/09 19:53

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國前總統歐巴馬時期白宮國安會中國事務主任、現為布魯金斯研究所資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）近日在紐約時報撰文指出，隨著瓦格納集團兵變威脅俄羅斯總統普廷的權力，以及已超過1年的烏俄戰爭影響到中歐關係，中國國家主席習近平與他稱為「最好、最親密的朋友」普廷之兄弟情「可能已經到頂」、友好關係恐已降溫；在瓦格納兵變之後，習近平繼續押注在普廷身上看起來不是那麼安全，而普廷的麻煩對中國的野心勃勃擴大影響力的宏大計畫也沒有助益。

何瑞恩這篇6日刊載的文章指出，俄羅斯的問題也讓習近平在台灣議題的計算變得複雜。烏克蘭戰爭清楚凸顯兩點：光靠軍事力量不能保證打勝仗；而打不了勝仗就可能使領導層權力受到挑戰。由此可見，透過日益好戰行動引發台海戰爭，對習近平來說可能是災難性的。

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何瑞恩分析，台灣將於明年1月舉行總統大選，中國咄咄逼人在台灣周邊展開文攻武嚇、進行軍事演習的威脅，都可能適得其反，不只讓反對迎合中國的候選人聲勢更強，更會激起美國與國際社會對台灣更強烈且明確的支持；對習近平來說，最佳平衡點就是展現出強硬和決志，卻不致引發局勢螺旋式持續升級。

何瑞恩表示，習近平可能也意識到必須緩和今年2月以來間諜氣球事件加劇的中美緊張關係；近來美中關係出現解凍跡象，在美國國務卿布林肯上月訪問北京之後，美國財長耶倫上週訪問中國。

何瑞恩指出，俄羅斯入侵烏克蘭的災難性戰爭情勢，導致俄羅斯傭兵組織瓦格納集團6月底發生兵變，這場兵變雖流產，卻暴露了一個現實：這個與中國接壤、實力被削弱、局勢難預測的擁核國家，其受挫的領導人普廷已無法保證他能夠長期掌權。

何瑞恩分析，習近平若欲實現在世界上超越美國的戰略目標，他必須重新調整自己外交政策、將普廷脆弱性納入考量；這可能意味中國更強力支持結束這場對普廷造成嚴重打擊的戰爭，也有可能對美國和台灣採取較不對抗性的做法。

何瑞恩說，跡象顯示，習近平和普廷友好關係可能已經降溫，北京對瓦格納兵變的回應十分克制、僅稱它作俄羅斯「內部事務」，但中國官媒似乎對此次兵變未遂流露出了不安態度；現在開出一張力挺普廷的空白支票對習近平來說沒有好處，這種做法可能引發中國國內質疑習近平外交政策判斷，且若普廷進一步受挫，質疑聲可能會加劇。

何瑞恩表示，中國可能要被迫調整其在烏克蘭戰爭的立場；目前為止，北京雖提出不太有誠意的和平呼籲，卻仍提供俄羅斯重要外交掩護、即將這場戰爭正當化為阻止北約擴張或西方挑釁；普廷雖一意孤行，但中國現在意識到在烏克蘭戰爭曠日持久，可能進一步威脅到其夥伴俄羅斯，並損及中國本身的外交政策議程。

此外，何瑞恩指出，造成這種局面的一個關鍵原因為歐洲，中國在歐洲的形象因支持俄羅斯而受損，習近平決意要削弱美國力圖遏制中國，歐洲敵意將使習面臨困難，習必須改善中歐關係，以防止歐洲與美國聯合起來對抗中國，而中國要實現這目標的最佳方法之一，就是在烏俄衝突中更明確重新定位為和平締造者。

何瑞恩總結，儘管習近平仍需要普廷，畢竟俄羅斯仍是唯一一個有能力和動機與中國在國際上合作的國家，中俄可在國際體系中淡化人權及民主，兩國穩定關係也確保彼此漫長邊界穩定，並讓中國以優惠價格獲取俄羅斯能源、進口食品和軍事裝備，預計兩國仍將維持一切如常的表象；不過，繼續大力支持普廷對習近平已無多少益處，普廷的麻煩對中國的宏大計畫沒有幫助；普廷對俄羅斯正減弱控制會帶來怎樣影響，仍有許多懸而未決疑問，包括習近平會如何因應這位夥伴式微所產生的後果。

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