中國境外首例 俄羅斯成立習近平思想研究中心

南華早報報導，俄羅斯最近成立一個由國家資助的研究中心，研究中國國家主席習近平的意識形態，成為中國境外首例。（路透）

2023/07/02 23:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國與俄羅斯的關係，在俄國入侵烏克蘭1年多後，似乎已出現主客易位的微妙變化。俄羅斯最近成立一個由國家資助的研究中心，研究中國國家主席習近平的意識形態，「俾便進一步瞭解現代中國」。

香港南華早報2日報導，俄羅斯科學院6月間在莫斯科的「中國與當代亞洲研究所」（ICCA）成立「中國現代意識形態研究實驗室」。中國新華社指稱，這是中國境外第一個研究中國領導人政治學說（即習近平思想）的研究中心。

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ICCA主任巴巴耶夫（Kirill Babaev）表示，該中心旨在對構成現代中國國家基礎的思想和概念進行客觀和深入分析，使俄國政府，商業和科學界更好地瞭解現代中國，為俄中關係制定更精確的戰略和預測。

巴巴耶夫說，研究工作將集中在現代中國意識形態的5個領域：經濟政策、內部政策和立法、外交政策和國際關係、國防和安全，以及生態和社會。來自其他研究中心的俄羅斯著名中國研究專家也將參與。

巴巴耶夫聲稱，俄方認為，對合作夥伴的瞭解越多，知識就越客觀和正確，越有利於發展俄羅斯與中國、俄羅斯和亞洲其他夥伴之間的友好互利關係。他還強調，實驗室不接受任何外界資助，只會由ICCA資助，使其工作不受任何意識形態壓力。

中國是俄羅斯在經濟和地緣政治上的主要盟友之一，習近平和俄羅斯總統普廷去年在莫斯科入侵烏克蘭前夕，宣布建立「無上限」的夥伴關係。此後，北京堅稱對烏戰保持「中立」，從未譴責俄羅斯，反對西方對俄羅斯實施制裁，並繼續與莫斯科擴大經濟關係，甚至可能提供相關軍備。

上海社會科學院俄羅斯和中亞問題專家李立凡指出，這個新的研究中心反映了俄國學術界對西方和中國的看法變化，尤其是過去2年，「『向東看』的方法越來越重要」。事實上，中國的一些成功經驗，例如減少貧困和工業發展政策，已被俄國視為若干內政問題的有用參考。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯指出，烏克蘭戰爭對俄國而言已是一項戰略失敗，暴露出俄國的軍事缺陷，損及俄國未來數年的經濟，同時促使北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）持續茁壯；普廷在入侵烏克蘭上所犯的錯誤，導致俄羅斯的未來變成「中國的小弟與經濟殖民地」。

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