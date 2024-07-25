因應中俄伊朗北韓協作威脅 英陸軍參謀長示警 做好3年內作戰準備

英國新任陸軍總參謀長沃克廿三日警告，西方面臨來自中國、俄羅斯、伊朗與北韓等「動盪軸心」國家與日俱增的威脅，英軍必須加強其戰力與嚇阻力，否則就得準備在三年內與之一戰。（路透檔案照）

2024/07/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國新任陸軍總參謀長沃克（Roland Walker）廿三日警告，西方面臨來自中國、俄羅斯、伊朗與北韓等「動盪軸心」（axis of upheaval）國家與日俱增的威脅，英軍必須加強其戰力與嚇阻力，否則就得準備在三年內與之一戰。

動盪軸心合作互挺 威脅與日俱增

特種部隊出身的沃克，甫於今年六月中旬接任陸軍總參謀長。他是在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）主辦的陸戰年度會議期間，在場邊向記者發表前述言論。

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沃克指出，基於中國對台灣的敵意、伊朗的核子野心，以及俄羅斯在入侵烏克蘭時所展現的軍事化所做的判斷，英國及其盟友必須為「嚇阻（動盪軸心）或在三年內（與動盪軸心）一戰」，做好準備。

沃克認為，英國未來數年面臨的主要威脅之一，是憤怒的俄羅斯；烏克蘭戰爭如何結束並不重要，戰後可能變弱的俄國仍極為危險，會想對力挺烏克蘭的西方進行某種形式的報復。沃克也警告中國有意攻佔台灣，以及伊朗可能尋求核武；這些國家自烏戰以來，已建立「相互交易關係」，在軍事、工業、情報活動等領域的合作與日俱增，以「武器、零件與情報彼此互挺」，中俄伊朝所構成的威脅，將在未來三年變得特別嚴重。

不過，沃克也強調，戰爭之路並非無可避免，只要英國重建可靠的地面部隊，仍有足夠時間避免衝突，重點在於善用無人機、人工智慧（AI）、多彈頭精準打擊飛彈等新科技，讓英軍戰力在三年內加倍，在二○三○年前成長三倍。

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