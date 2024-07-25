賀錦麗急起直追 翻轉民調

美國副總統賀錦麗23日在威斯康辛州的個人首場造勢活動，台下支持者熱烈回響。（路透）

2024/07/25 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕可望獲得民主黨提名為總統候選人的美國副總統賀錦麗，廿三日選在搖擺州威斯康辛的最大城密爾瓦基進行總統選戰首場造勢，展現出充沛的活力，凸顯對手川普的老邁，並以她過去擔任州檢察長的背景，對照川普是被定罪的重罪犯身分，她說，十一月的選舉是「自由與混亂之間的選擇」。

選戰定位「人民至上」 首戰搖擺威州

密爾瓦基這場造勢代表大選選戰新階段。威斯康辛州和密西根州、賓州一樣，被民主黨視為總統選戰勝利之路不可或缺的「藍牆」州，賀錦麗選擇從這裡出發，展現她對選戰的自信。賀錦麗在流行歌手碧昂絲向非裔平權運動致敬歌曲「自由」樂聲和支持者歡呼聲中進場。她說，「通往白宮的路要經過威斯康辛」，承諾會團結民主黨，「我們準備在十一月獲勝」。

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以檢察長背景 狂打川普法律問題

賀錦麗的蓬勃生氣和台下支持者的熱情，與之前總統拜登競選活動的氣氛截然不同，現場超過三千人，為選戰以來，拜登或賀錦麗的造勢活動人數最多的一場。七月初拜登來此造勢時，未出席的該州黨籍聯邦參議員鮑德溫，廿三日為賀錦麗開場，威州州長、檢察長、州務卿和威州民主黨主席也都到場力挺。

賀錦麗在廿分鐘的造勢演說中，將七十八歲的川普描繪成不適合在廿一世紀領導國家的人，「這場選戰關係到對我國兩種不同的願景，一種是著眼未來，另一種是眼光還聚焦在過去」，「我們是想生活在一個自由、有關懷之心和法治的國家，還是一個混亂、恐懼和仇恨的國家？」

目標打造中產階級 對抗利益財團

曾經擔任加州州檢察長的賀錦麗，拿過去打擊罪犯的經驗，批評川普的法律問題。她說她處理過涉及「侵犯女性的掠奪者」、「詐欺犯」、「騙子」，以及其他罪犯的案件，「因此，我知道川普是哪種人」，「我向你們承諾，在這場選戰，我將自豪地拿我的紀錄與他的對比」，群眾以川普二○一六年選戰針對當時民主黨對手希拉蕊喊出的「把他關起來」和陣陣笑聲、掌聲呼應。

賀錦麗將她的選戰定位為「人民至上」的奮鬥，以打造中產階級為決定性的目標，再度試圖藉此對比川普代表特殊利益和財團。她說她的競選對手政策過時、開倒車「我們不會走回頭路，因為我們是為未來奮鬥」，「我們相信的未來，是每個人都有機會成功，而不僅只是勉強度日」。

最新民調互有輸贏 統計誤差範圍內

廿三日公布的兩份新民調顯示，賀錦麗正急起直追，路透／易普索民調顯示，她以兩個百分點領先川普，為四十四％對四十二％；拜登在同一民調機構的上週調查中，以兩個百分點落後川普。另外，全國公共電台／公共電視新聞網／馬里斯特民調廿二日的調查顯示，川普以一個百分點之差領先。這兩份民調數字都在統計誤差範圍內。

美國副總統賀錦麗23日在威斯康辛州的個人首場造勢活動中，抨擊共和黨總統候選人川普試圖讓美國走回頭路。（路透）

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