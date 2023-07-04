普廷出席上海合作組織 視訊會晤習近平

俄羅斯總廷普廷（左）今日將透過視訊參與印度主辦的「上海合作組織」（SCO）峰會，這將是俄國兵變後普廷首次出席國際活動。（美聯社資料照）

2023/07/04 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷今天參與由印度主辦的「上海合作組織」（SCO，上合組織）峰會，透過視訊與中國、印度等國領導人交流，這是上月底俄國傭兵組織瓦格納集團兵變後，普廷首次出席國際活動；專家分析，普廷出席是對外展現「他依然大權在握，且所有對政權的挑戰都已被打垮」。

綜合外媒報導，中國和俄羅斯於2001年成立「上海合作組織」（SCO），成員國包括中國、俄羅斯、哈薩克、印度等9國，旨在對抗美國和西方在東亞、中亞、印度洋等地的影響力，印度今年輪值主席國。印度5月就宣布，今年峰會將以視訊方式舉行。

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中國外交發言人華春瑩6月30日宣布，中國國家主席習近平受印度總統莫迪邀請，將在北京以視訊方式出席上合組織峰會第23次會議並發表演講；克里姆林宮週一宣布，普廷也將出席這次視訊會議。

美國智庫「威爾遜國際學者中心」南亞問題學者柯格曼（Michael Kugelman）表示，「上海合作組織」成員國在聯合國未公開譴責莫斯科，而是選擇棄權，自烏俄開戰後，印度與莫斯科關係仍十分牢固，印方不僅60％軍事裝備購自俄羅斯，甚至不顧西方國家制裁俄羅斯，持續進口俄國原油等產品。

柯格曼分析，普廷在瓦格納兵變不久後就決定出席「上海合作組織」峰會，代表這是普廷向外界展現「他已重新掌控局勢」的機會；華盛頓另一間智庫「布魯金斯學會」高級研究員馬丹（Tanvi Madan）說，「普廷希望向他的合作夥伴保證，他仍掌握大權，且他政府所面臨的挑戰早已被打垮。」

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