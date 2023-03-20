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    外媒：習近平對普廷影響力有限 此行意在挑撥歐美關係

    中國國家主席習近平訪問俄羅斯，首都莫斯科的紀念品店應景推出兩國元首造型的「俄羅斯娃娃」。（歐新社）

    中國國家主席習近平訪問俄羅斯，首都莫斯科的紀念品店應景推出兩國元首造型的「俄羅斯娃娃」。（歐新社）

    2023/03/20 22:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國家主席習近平應俄羅斯總統普廷邀請，今（20）日抵達莫斯科訪問，外媒指出，習此行欲樹立調人形象，主要是著眼於挑撥離間美國和歐洲國家；而面對西方的制裁，俄羅斯日益依賴中國，但習對普廷的影響力仍然有限。

    普廷在19日發表的一篇文章中，歡迎中國願扮演建設性角色，化解烏克蘭危機，不過《華爾街日報》指出，即使俄羅斯當今的處境使其日益依賴中國，但中國不見得就能大力影響莫斯科。

    此外，俄方動作難以預料，引發中國不安，例如去年9月莫斯科洩漏了時任人大常委會委員長栗戰書挺俄談話畫面，日前又提前公布習訪俄計畫，普廷甚至於習普會前，首訪俄軍佔領的烏東港市馬立波，種種舉動都引起中國疑慮。

    文中說，美中因間諜氣球事件關係緊繃，習普會也可能加大美國國務卿布林肯重新訪中的難度。然而，中國任何疏遠莫斯科斯的動作，都可能引發俄強烈反應，且中國也需要跟俄國一同抵禦西方威脅。在這些意義上，中國在俄中關係上並未握有絕對主動權，這些將是中國想實踐其「和平調解人」角色的挑戰。

    《紐約時報》則指出，即使中國官方將此行視為其「和平使命」，但歐美官員關注的是習近平是否會對俄烏戰爭「火上澆油」。文中稱，有美國官員稱中國仍在考慮是否援俄武器，並提到白宮發言人柯比（John Kirby）17日表示，俄烏現在停火相當於助長普廷的優勢，實際上認可俄羅斯佔領烏克蘭領土，中國則能以促和者的樣子示人。文內也提到歐盟執委會主席馮德萊恩曾表示，中國立場絕非中立。

    分析人士認為，中國2月發佈的俄烏戰爭和平聲明，其實是以「不是為了支持俄羅斯，而是為了支持和平」為名，混淆國際視聽，而中國近來在中東扮演調停者，也是出於自身能源需求利益考量。

    德國之聲（DW）引述專家看法指出，中國試圖在全球衝突中樹立自己調解人形象只是表面上的，更大的意圖是在美國和歐洲國家之間挑撥離間。「奧地利歐洲與安全政策研究所」（AIES）所長查卡洛娃（Velina Tchakarova）認為，中國試圖藉調停伊朗和沙烏地阿拉伯復交獲致的聲譽，再推動俄烏至少重啟談判以養望，以致中國急欲訪俄。

    她說，中俄擬藉這次訪問加強反西方和反美國的論述，同時展示兩國關係緊密，這些對北京至關重要，因為他們打算與許多批評美國的國家加強關係。

    而儘管北京試圖展示自己的和平形象，但專家指出，中國仍未公開譴責俄羅斯在戰爭中的行為，顯然中方對俄烏衝突的立場沒有改變，試圖說服俄烏和談卻沒呼籲俄羅斯撤軍，這就是中國無法成為調人的明證。

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