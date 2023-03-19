將訪「國際罪犯」普廷 觀察家報：習近平自己也是「滿手血」

習近平（右）將在3月20日至22日訪問普廷（左）。（路透檔案照）

2023/03/19 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）對俄國總統普廷發布拘捕令後，中國國家主席習近平即將在20日訪俄。英國衛報旗下《觀察家報》19日社論指出，任何「有操守的」領袖應會立刻取消行程，但習近平本身也是「滿手血」，赴俄會晤普廷無非是為了自身利益。

文中首先稱讚ICC檢察官和法官未臣服於國際壓力，而暫停或延後對犯下戰爭罪的普廷控罪，令人鬆一口氣。法國總統馬克宏先前曾主張，不應「羞辱」普廷，避免烏俄和談希望破滅，但普廷自己拒絕和談，且起訴與和談兩件事本就不能混為一談。ICC通緝普廷是揮動國際正義的大旗，讓大家知道，即使是最資深的領袖，也無法免於懲處。

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在ICC對普廷發布拘捕令後，一個「有操守的」領袖應會取消訪俄，但習近平本身也是「滿手血」，下令對新疆維吾爾族進行屠殺，犯下危害人類罪。無論怎麼看，習近平此次訪俄的理由基本上都是為了自身利益。

接下來的「習普會」將彰顯中俄友誼「無上限」，在某些方面會被描繪成對普廷的助益，但誰才是這層失衡關係中更佔上風的一方，答案顯而易見。習近平將提供俄國更多經濟合作和外交支援，同時拒絕譴責其侵烏行動。不過，習不太可能提供普廷迫切需要的所有武器，因為他憂心被捲入這場衝突。

北京當局試圖塑造自己是誠懇的中間人，但其立場就如同日前提出的荒謬「和平計畫」一樣不可信。習近平並不希望普廷被擊敗，因為俄國戰敗後的不穩情勢對中國無益。同樣地，習也不希望俄國戰勝，因為那將扭轉俄國目前在中國面前較為弱勢的局面。

烏俄雙方繼續打下去，分散美國注意力、消耗美國實力，並使歐洲和北大西洋公約組織（NATO）陷入分裂，才是習的目的。

習的遠大目標是推進中國領導的非民主式、偏執狹隘的世界秩序，取代美國領導的現狀及聯合國認可的以規則為基礎的體系；近期北京宣稱其不為己利，調解沙烏地阿拉伯和伊朗恢復邦交，就是一例。習還希望贏得歐洲領袖的認可，尤其是德法兩國，因為他們都希望烏俄之戰盡快結束，並且與中國建立緊密的貿易關係。

正如1972年美國總統尼克森訪問北京，打「中國牌」牽制蘇聯一樣，習近平現在也在利用與俄國的同盟，削弱、挫敗美國。一個更聰明、更強大的領袖，會了解習的心思，但普廷既不聰明，也不強大。ICC通緝普廷是在暗示俄國人，普廷當權的日子不多了。

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