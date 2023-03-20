普廷在人民日報發表文章 以同志、老朋友稱呼習近平

俄羅斯總統普廷（右）稱呼中國國家主席習近平（左）「同志」、「我的老朋友」。（美聯社檔案照）

2023/03/20 16:58

〔中央社〕中國國家主席習近平今天啟程訪俄，俄羅斯總統普廷同日在中共官媒人民日報發表署名文章，除以「同志」稱呼習近平，並感謝中國對烏克蘭問題採取平衡態度，並歡迎中國在解決危機上發揮建設性作用。

普廷（Vladimir Putin）在文章開頭就形容習近平此行對他而言，是與「我的老朋友」（習近平）見面的良好機會，「我們的關係尤為親切」。並指他與「習近平同志」2010年3月初識時，習近平率團訪俄，「我們的首次會晤十分務實，卻又坦誠友好，這種交流風格我本人很中意」。而兩人10年來已會見會談40次。

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他並表示，俄方對即將舉行的會談（普廷與習近平）寄予厚望。而10年來俄中兩國關係進展「令人驚嘆，達到了有史以來最高水平，並繼續鞏固旺盛」。從品質角度來看，這種關係「超越冷戰時期的軍事政治聯盟，也沒有領導者和追隨者，沒有任何界限或禁區」。

普廷意有所指地說，與一些「圖謀得到霸權地位和分裂全球和諧的國家」不同，俄羅斯和中國不論是從直接意義，還是從引申意義而言，都是「搭建橋梁的國家」。「在大風大浪的世界我們就國際問題保持密切合作，肩並肩，像湍流中的岩石一樣矗立，切實協調外交政策，應對共同的威脅和當代挑戰」。

他聲稱，美國對俄羅斯和中國「採取雙重遏制政策」，企圖遏制任何不屈服美國指令的國家，愈加橫行。國際安全和合作的架構正被拆除。俄羅斯已經被宣布為「迫切的威脅」，而中國被稱為「戰略競爭對手」。

普廷說，俄方感謝中華人民共和國對烏克蘭問題「採取平衡的態度，理解其歷史背景和真實的原因」。俄方歡迎中國願意在解決「危機」（俄烏戰爭）方面發揮建設性的作用。

除主張西方國家「非法的單邊制裁不可接受，必須取消」外，普廷還提到，俄羅斯對以政治外交方式解決「烏克蘭危機」保持「開放的態度」。但和平進程的未來完全取決於「是否有人願意認真進行對話」，這種對話也應考慮到「當前的地緣政治現實」。

普廷還聲稱，北約正試圖將其活動擴大到全球範圍，著眼於滲透亞太地區。「有些勢力」謀劃將泛歐亞共同空間分裂成「排他性小圈子和軍事集團」，旨在遏制俄中兩國的發展，侵犯兩國的利益，但這些企圖不會得逞。

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