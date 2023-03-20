習普會登場 白宮國安會議發言人：我們會緊盯2人談什麼

白宮國家安全會議發言人柯比。（路透）

2023/03/20 15:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國國家主席習近平20日訪問俄羅斯前夕，美國白宮國家安全會議發言人柯比表示，中俄正試圖擾亂全球秩序，美國會仔細盯著「習普會」端出什麼菜。

柯比19日在《週日福斯新聞》（Fox News Sunday）訪問中指出，中俄兩國反對美國及眾多盟友和夥伴自第二次世界大戰以來所建立的以規則為基礎的國際秩序，「他們想要重寫全球秩序。他們最近一直在提升合作、加強兩國關係」。在此情況下，美國將仔細盯著普廷和習近平的會談將端出什麼成果。

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針對中國日前提出的終止烏俄戰爭的12點和平倡議，柯比指拜登政府仍舊對中國的企圖感到懷疑，「我們以前說過，現在再說一次，若這場會談提出某種呼籲停火的聲明，那是不能被接受的，因為這麼做等於認可俄國至今的侵占行動。」

柯比希望，習近平能夠和拜登總統保持「溝通管道」，並透過與烏克蘭總統澤倫斯基談話，聽聽烏方的說法，「我們希望習主席可以和澤倫斯基總統談話，因為我們相信中國必須了解烏方的立場。」

另一方面，前總統川普時期的白宮國安顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）在《哥倫比亞廣播公司》新聞節目「面對全國」中警告，儘管烏俄戰爭爆發，習近平和普廷的友誼似乎更加堅定，「10年前習近平第一次訪問莫斯科，就宣示和普廷具有特殊友誼，自此之後就一直加強這層關係。」

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