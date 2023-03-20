習近平俄媒發文：相信能找到解決烏克蘭危機途徑

新華社今天報導，習近平20日出訪俄羅斯進行國是訪問，行前在「俄羅斯報」（Russian Gazette）和俄新社（Ria Novosti）網站發表題為「踔厲前行，開啟中俄友好合作、共同發展新篇章」的署名文章。（擷自新華網）

2023/03/20 10:03

〔中央社〕中國國家主席習近平訪俄之際，在俄媒發表署名文章，表示這是一次「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」，並稱相信「一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑」。

新華社今天報導，習近平20日出訪俄羅斯進行國是訪問，行前在「俄羅斯報」（Russian Gazette）和俄新社（Ria Novosti）網站發表題為「踔厲前行，開啟中俄友好合作、共同發展新篇章」的署名文章。

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他在文章中提到中俄的友好及密切關係，表示10年前就任中國國家主席後，首訪國家就是俄羅斯，10年來已8次到訪俄國，「每次都乘興而來，滿載而歸」，他與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在雙邊和國際場合先後40次會晤。

他說，中俄關係走過70餘年風風雨雨。「今天的中俄關係來之不易」，中俄友誼歷久彌新，必須倍加珍惜。

他說，自己即將對俄羅斯的訪問，是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅；期待和蒲亭共同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新舉措，包括要推動投資經貿合作量質齊升，持續推進共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接合作等。

他提到當今國際局勢時說：「世界上不存在高人一等的國家，不存在放之四海而皆準的國家治理模式，不存在由某個國家說了算的國際秩序。」並指自己相繼提出了一帶一路倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，是應對世界之變的「中國方案」。

習近平在文章末尾說，去年以來，烏克蘭危機全面升級。「中方始終著眼事情本身的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談」。

他表示，自己相繼對於俄烏衝突提出多項主張，包括應該遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國合理安全關切，支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，確保全球產業鏈、供應鏈穩定等，這成為中方處理烏克蘭危機的根本遵循。

他還提到了不久前中國發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，指其「吸納了各方合理關切，體現了國際社會在烏克蘭危機問題上的最大公約數，為緩解危機外溢、推動政治解決發揮了建設性作用」。

他說，複雜問題沒有簡單解決辦法，並說：「我們相信，只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑，找到實現世界持久和平、普遍安全的光明大道。」

俄羅斯侵略烏克蘭已逾一年，中國採取表面中立立場，並在主權議題表態上嘗試取得平衡，不批評俄羅斯侵犯烏克蘭主權，同時重申必須維護所有國家的主權和領土完整。外界關注習近平此次訪俄，中國在俄烏戰爭中是否會扮演更積極的角色。

習近平（右）將在20至22日訪問普廷（左）。（路透資料照）

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