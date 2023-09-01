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日媒：中國人國慶長假取消遊日 留日學生意外增加

中國旅行團抵達東京羽田機場。（彭博）

中國旅行團抵達東京羽田機場。（彭博）

2023/09/01 16:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日本經濟新聞》8月31日報導，東京電力福島第一核電廠含氚廢水排海事件，引起中國人敵視日本。雖然中國最近解禁團體旅遊，但民眾赴日熱情大幅下降。與此同時，《富士電視台》調查顯示，中國學生認為日本前景較佳，赴日就學人數反倒有所增加。

《日經》引述中國喉舌《環球時報》指稱，中國本地旅行社表示，中國政府8月10日解禁赴日團體旅遊，且即將在9月底迎來十一國慶長假，但在日本福島排放含氚廢水後，擬在長假期間赴日團體遊的客戶出現取消預約的現象，中國人赴日旅遊的熱情大幅下降。

日本觀光廳等機構的調查也顯示，有中國民眾申請取消行程，或者詢問飲食的安全性。日本國土交通大臣齊藤鐵夫8月29日表示「將繼續關注動向」。

《日經》指出，在中國國內，強調含氚廢水風險的報導近日激增，中國人對國外的風險很敏感，過去在美國於南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）後，中國人也開始減少赴韓旅遊。廣東省廣州市一家旅行社就透露，「為赴日旅行而申請簽證的人數在開始排放（含氚廢水）後有所減少」。

此外，中國社群平台上也出現呼籲抵制日本化妝品的動向，日用品日商相關人士坦言，由於中國網紅不再提及日企商品，確實影響銷售。

不過，日本《富士電視台》報導提到，赴日留學的中國人反而有增加趨勢，專門指導中國人申請日本大學的補習班，也變得格外搶手。

據了解，該電視台特別前往日本首屈一指的私校早稻田大學的「日本留學試驗」考場進行抽查，據悉該考試過去共有60多國考生參與，中國考生就佔近8成。

報導指出，近期許多中國年輕人抱怨「畢業即失業，失業就躺平」，許多人身懷高學歷卻未必能拿到工作機會，甚至有高學歷者只能勉強靠外送維生。

因此，中國一群年輕人寧願選擇赴日取得大學以上學歷，認為日本的未來發展性可能比中國還大，這樣的中國學生人數還在增加中。

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