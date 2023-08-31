日中韓三國領袖峰會多次停辦 日韓促年底重啟

2019年12月24日，時任日本首相安倍晉三（右起）、中國國務院總理李克強庾南韓總統文在寅，在中國四川成都舉行第7屆峰日中韓3國領袖會談。（歐新社檔案照）

2023/08/31 05:59

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕多家日本媒體報導，南韓駐美國大使趙賢東在華府的智庫演講時透露，停辦已久的日中韓3國領袖會談，可望在今年底召開，日本態度積極，中國也有正面回應，南韓將以輪值主席身分促成會談重啟。日本政府發言人、官房長官松野博一在30日的例行記者會上也表示，期待早日召開。

趙賢東29日在華府參加智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦的研討會，日本駐美大使富田浩司也同台。趙賢東提到，如果協調順利，可望在今年底重啟日中韓3國領袖會談。不過，趙賢東也強調，正與日中兩國協調中，而在中國強烈反對日本排放福島核一廠含氚廢水的情況下，此事也可能出現波折。

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日本、中國和南韓從2008年起，以每年輪流作東的方式舉行3國領袖會談，2012年日韓因竹島（韓稱獨島）主權問題，以及2016年、2017年中韓因部署終端高空防禦系統（THAAD，薩德）等問題，關係緊張而數度停開。2019年底在中國四川舉行第7屆峰會後，又因徵用工問題導致日韓關係惡化，以及武漢肺炎疫情爆發，3國峰會停擺至今。

日本外務大臣林芳正今年7月曾表示，有意從恢復事務層級會談開始，重啟日中韓峰會；近期日韓關係回溫，擔任輪值主席的南韓也展現積極態度。

不過，除了中國抵制日本水產品和水產加工品進口，引發兩國緊張外，美國總統拜登8月中旬在大衛營召開美日韓3國峰會，聯合聲明再次確認台海和平穩定重要性，引發中國強烈反彈，指此為「粗暴干涉中國內政」。

對此，趙賢東認為，中國的反應相較於以往，似乎「較為克制」，不會導致韓中關係惡化。

日本官房長官松野博一表示，3國領袖齊聚一堂，就日中韓合作的方向、具體合作方式，以及區域各種議題等進行討論，很有意義；目前希望從事務層級進行切實檢討。《共同社》報導，若能重啟，經濟合作、人員交流等可能成為議題。

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