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義大利第一先生爆失言！ 稱「女性不喝醉就不會被性侵」挨批

義大利第一先生詹布魯諾近日稱「女性不要喝醉酒就不會被性侵」惹議。（路透）

義大利第一先生詹布魯諾近日稱「女性不要喝醉酒就不會被性侵」惹議。（路透）

2023/08/31 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的丈夫詹布魯諾（Andrea Giambruno）近日上節目稱「女性不要喝醉酒就不會被性侵」，發言一出隨即引發外界撻伐。

根據《BBC》報導，義大利第一先生、同時也是電視主持人的詹布魯諾，本月29日在義國「Rete 4電視台」一檔直播節目上與來賓討論近期發生在該國拿坡里省（Napoli）卡伊瓦諾鎮（Caivano）的性侵案，不料詹布魯諾卻在節目中宣稱，女性如果不喝醉，就能避免被性侵，避免被惡狼盯上。

該檔節目播出後，詹布魯諾的發言隨即招致批評，外界都呼籲總理梅洛尼介入處理。主要負責議會調查遭受暴力侵害婦女和殺害女性事件的義國眾議員塞門扎托（Martina Semenzato）怒批，「沒有任何理由可以證明性暴力是正當的，受害者不應該受到任何形式的指責」；另一名眾議員格里巴多（Chiara Gribaudo）則指責詹布魯諾「純粹是在檢討被害人」。

詹布魯諾事後聲稱，自己的發言遭斷章取義，「我從來沒有說過男人可以隨意強姦醉酒的女人，我在說出這些話前，有強調這是『野獸會做出這類令人憎惡的行為』，年輕人應該要知道外頭總會有壞人，應該要保護好自己。」

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