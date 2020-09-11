女子夜間拋錨遭輪暴 巴基斯坦警長竟檢討受害者

巴基斯坦拉合爾警察首長薛克對高速公路性侵案發表檢討受害者的言論，引發群眾不滿抗議。（路透）

2020/09/12 01:13

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦週三（9日）晚間有一名女子在高速公路上車子拋錨後，遭2名男子砸破車窗性侵，10日警方已拘留15人偵訊，拉合爾警察首長薛克（Umar Sheikh）發表檢討受害者的言論，引發大眾不滿抗議。

綜合外媒報導，這名女子帶著2個孩子在拉合爾（Lahore）附近的高速公路上行駛，車子拋錨後女子鎖上車門，卻遭2名男子砸破車窗，當著孩子的面將女子拖出車外性侵，他們離開時還拿走現金與珠寶，10日警方訊問了15人，但都不是加害者。

請繼續往下閱讀...

這起性侵事件引起大眾強烈指責，有些人甚至要求將加害者處以絞刑，但新任命的拉合爾警察首長薛克卻說，這名女子與2個孩子獨自在午夜旅行，在沒有男性陪伴的情況下開車，也沒檢查汽車是否加滿了油，他說，「在巴基斯坦沒有人會允許自己的姊妹或女兒，這麼晚獨自旅行」。這樣檢討受害者的言論引起大眾大力譴責，儘管薛克發誓要在48小時內抓到這2個性侵犯。

根據報導，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）辦公室表示，「保護婦女是政府的首要任務和責任，任何文明社會都不能容忍這種野蠻的行為，此事件違反了我們社會的價值觀，是對這個社會的一種恥辱。」人權大臣馬扎里（Shireen Mazari）表示，「沒有任何事情能夠使強姦罪合理化，薛克的言論不可以被接受。」巴基斯坦各地11日有許多抗議活動，要求薛克下台，婦女權利倡議者達德（Nighat Dad）表示，「我們很生氣，他應該要為此道歉並辭職。」

巴基斯坦每年約有1000名婦女遭到殺害，通常加害者都是男性親人，在父權的榮譽準則之下，禁止女性自由戀愛或出外工作，這也成為對女性壓迫與殺害的理由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法