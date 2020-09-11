女子夜間拋錨遭輪暴 巴基斯坦警長竟檢討受害者
〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦週三（9日）晚間有一名女子在高速公路上車子拋錨後，遭2名男子砸破車窗性侵，10日警方已拘留15人偵訊，拉合爾警察首長薛克（Umar Sheikh）發表檢討受害者的言論，引發大眾不滿抗議。
綜合外媒報導，這名女子帶著2個孩子在拉合爾（Lahore）附近的高速公路上行駛，車子拋錨後女子鎖上車門，卻遭2名男子砸破車窗，當著孩子的面將女子拖出車外性侵，他們離開時還拿走現金與珠寶，10日警方訊問了15人，但都不是加害者。
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這起性侵事件引起大眾強烈指責，有些人甚至要求將加害者處以絞刑，但新任命的拉合爾警察首長薛克卻說，這名女子與2個孩子獨自在午夜旅行，在沒有男性陪伴的情況下開車，也沒檢查汽車是否加滿了油，他說，「在巴基斯坦沒有人會允許自己的姊妹或女兒，這麼晚獨自旅行」。這樣檢討受害者的言論引起大眾大力譴責，儘管薛克發誓要在48小時內抓到這2個性侵犯。
根據報導，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）辦公室表示，「保護婦女是政府的首要任務和責任，任何文明社會都不能容忍這種野蠻的行為，此事件違反了我們社會的價值觀，是對這個社會的一種恥辱。」人權大臣馬扎里（Shireen Mazari）表示，「沒有任何事情能夠使強姦罪合理化，薛克的言論不可以被接受。」巴基斯坦各地11日有許多抗議活動，要求薛克下台，婦女權利倡議者達德（Nighat Dad）表示，「我們很生氣，他應該要為此道歉並辭職。」
巴基斯坦每年約有1000名婦女遭到殺害，通常加害者都是男性親人，在父權的榮譽準則之下，禁止女性自由戀愛或出外工作，這也成為對女性壓迫與殺害的理由。