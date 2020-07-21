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    少女靠抖音交網友 初見面慘遭3持槍大漢性侵

    巴基斯坦大二大城拉哈爾市（Lahore）一名女子日前出門見抖音上認識的網友，慘遭3名大漢持槍性侵。（歐新社）

    巴基斯坦大二大城拉哈爾市（Lahore）一名女子日前出門見抖音上認識的網友，慘遭3名大漢持槍性侵。（歐新社）

    2020-07-21 20:12:45

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦第二大城拉哈爾市（Lahore）一名少女日前和在「抖音」（Tiktok）上認識的網友初次見面，竟慘遭性侵，身心皆受創的少女事後報警，此事也引起輿論譁然。

    綜合外媒引據當地媒體13日報導， 拉哈爾市米拉特公園（Millat Park）警察局日前接獲一名少女報案，少女自稱在抖音上認識了網友舍拉茲（Shiraz），兩人在網路上也聊得很來，最後決定相約在市內的薩馬納巴德區（Samanabad area）見面。

    沒想到見面後，少女應舍拉茲要求坐上車，車內竟還有2名陌生男子，3名大漢突然拿槍逼少女就範，在車內性侵得逞。報導未透露受害少女的年紀及事發確切時間點。

    警方獲報後，首先便是將少女送到醫院檢查，性犯罪調查小組的警員之後成功在傑魯姆地區（Jhelum）逮捕了舍拉茲，目前其他2名同夥仍在逃，警方正積極調查中。

    這件事在巴基斯坦掀起輿論，還有人向拉哈爾高等法院提出民事雜項申訴，要求立即禁用抖音！代表提出申訴的律師薩瓦爾（Nadeem Sarwar）強調，此案非常重要，因為在巴基斯坦已有10多人因為與抖音用戶扯上關係賠上性命，直言抖音已成為傳播色情內容的主要來源之一，形容抖音是「現代的極大麻煩」（great mischief）。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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