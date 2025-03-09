張介宗涉連續殺人分屍 鬆口坦承3婦失蹤當天到過住處

高雄連續殺人碎屍案凶嫌張介宗（左二）在檢方提訊時鬆口，坦承3婦失蹤前到過分屍公寓，但無法交代3婦最後行蹤。（資料照，記者李惠洲攝）

2025/03/09 12:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄碎屍人魔張介宗嫌殺害兄嫂及2名女性友人肢解後棄屍，上月尋獲最早遇害的兄嫂頭顱，經檢警鞏固事證後6日提訊，他鬆口坦承3名遭分屍的失蹤婦人各自在失蹤當天都到過他住的公寓，並稱當天3婦人均自行離開，卻交代不出她們如何離開？要去何地？最後遇害的楠梓林婦「離去」，為何機車仍留在他家樓下？凶嫌選擇緘默不回答。

專案小組認為張嫌這種避重就輕的回答，更曝露心虛與避重心態，檢警將名被害人的殘骸終於拼湊出全案冷血殺人的全貌，由於張介宗上月5日落網後始終否認犯行，時隔一個月，專案小組完成相關事證蒐集後，首度將張介宗從看守所借提問訊，他偵訊的態度與答㟭，都與專案小組沙盤推演內容相同。

請繼續往下閱讀...

張介宗兄嫂頭顱小凹痕疑鈍器所擊

此外，大嫂的頭顱也有重大發現，頭骨上疑有2、3處疑似小凹痕，法醫將頭顱護送至法醫研究所，採取顯微鏡檢視，不排除有被鈍器所擊痕跡，是否為分屍公寓查扣的鐵槌，檢警不願透露，強調不排除任何可能，將會比對查扣到可疑工具。

專案小組經過兩次搜索，調閱上萬段路口監視畫面，查扣沾有林婦、張婦生物跡證的兩把凶刀，以及1把鐵槌，鐵槌上鑑驗出有黃婦的生物跡證。

法醫也成功比對出林婦的兩屍塊上，吻合牛排刀不規則的鋸齒工具切痕，剪刀上張婦的皮屑「死亡證據」，專案小組已把殺人碎屍、棄屍相關事證，完整且堅強鞏固，至於涉殺害林、張婦的「動機」，專案小組不排除朝性侵、財殺方向偵辦，檢警將清查張嫌供稱內容，再突破其心防，將可能再一次提訊張介宗，以釐清案情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法