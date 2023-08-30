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AUKUS抗中聯盟將擴大！英國建議納入南韓、日本

今年3月，澳洲總理艾班尼斯、美國總統拜登和英國首相蘇納克（由左至右）於美國加州聖地牙哥海軍基地，宣布三方建立AUKUS防務協議夥伴關係。（美聯社）

今年3月，澳洲總理艾班尼斯、美國總統拜登和英國首相蘇納克（由左至右）於美國加州聖地牙哥海軍基地，宣布三方建立AUKUS防務協議夥伴關係。（美聯社）

2023/08/30 21:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國、英國和澳洲組成「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），主要以分享核子潛艦技術與反制中國為目標，具影響力的英國下議院外交事務委員會建議AUKUS邀請日本與南韓加入，以開發關鍵技術。

英國《衛報》報導，擬議的擴張焦點可能集中在網路、人工智慧（AI）、量子和海底技術等活動上，不僅是向澳洲提供核動力潛艦的數十年計畫。

該委員會在30日發布的報告中表示，英國政府「應向澳洲和美國提議，邀請日本和南韓加入AUKUS科技防禦合作協定」，AUKUS不純粹是為了讓澳洲獲得一支核動力潛艦，「還有一個網路和先進技術共享與聯合開發的環節，其意義可能同樣重大，甚至更為重要。」

報告稱，澳英美三國原則上同意，在包括網路、人工智慧、量子和海底技術（包括潛艦探測）在內的全套先進技術領域，盡可能緊密合作，「這可能比潛艦計畫更快取得具體成果」。

這份報告概述了將日本和南韓納入AUKUS的建議，該報告強調，如果英國政府所謂的「向亞太地區傾斜」政策想要成功，就需對中國採取更為連貫一致的作法。報告中建議英國加入澳洲、印度、日本和美國之間的「四方安全對話」（QUAD），進一步發展和亞太國家的經濟與人民關係。

衛報指出，北京多次譴責AUKUS和QUAD是反中組織，旨在「煽動分裂和對抗，重振冷戰思維」，東南亞國家也可能對擬議的擴張感到緊張。

澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）的發言人說，AUKUS 成員「致力於為澳洲提供常規武裝核動力潛艦能力」，與3月份宣布的計畫保持一致。馬勒斯此前曾表示，他希望擴大澳洲與日本的國防工業整合，包括「透過我們在AUKUS準備就緒的先進能力」。

但據了解，澳洲政府希望確保先進技術計畫，優先為現有AUKUS合作夥伴提供新的能力。此前外界猜測，日本、南韓、印度、紐西蘭和加拿大是AUKUS非潛艦項目的潛在合作夥伴。

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