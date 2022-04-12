日媒：美英澳有意邀日本加入AUKUS

澳洲總理莫里森（中，Scott Morrison）2021年9月16日視訊連線英國首相強森（左，Boris Johnson）、美國總統拜登（Joe Biden），宣布成立新戰略安全伙伴關係AUKUS。（歐新社資料照）

2022/04/12 22:27

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕日本產經新聞報導，由美英澳聯手組成的印度太平洋地區安保合作夥伴框架「AUKUS」，看好日本的技術力，正在詢問日本加入的意願。報導指出，日本政府對於加入雖持積極意見，但日本和美英澳3國均有雙邊的安保合作框架，政府內部正在慎重評估加入的效果。

AUKUS是由美英澳3國在去年9月成立的軍事安保合作框架，起因是澳洲決定採購美國的核動力潛艦，而取消原本向法國採購的傳統動力潛艦。當時美國總統拜登、英國首相強森和澳洲總理莫里森發表共同聲明，將致力保護三方在印太地區的共同利益，首倡在18個月內協助澳洲建立一支核力動潛艦艦隊。

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報導指出，有多名日本政府相關人士透露，美英澳3國近期均透過非官方管道詢問日本加入的意願。在極音速武器、電子戰能力與網路、人工智能（AI）、量子技術等尖端技術領域，3國相當看好日本的技術力，並期待日本的加入能如虎添翼。

日本首相岸田文雄在上月底參加防衛大學畢業典禮時曾表示，為實現「自由且開放印太」（FOIP），除了美國，還有英國和澳洲兩個重要合作夥伴，日本與英澳均已建立了「戰略夥伴關係」，並分別締結防衛裝備品、技術移轉協定。

日本一直努力主導FOIP議題，對於加入AUKUS態度積極的政府相關人士認為，為了與抬頭的中國抗衡，有必要建立一個以美國盟國為中心的框架。但另一方面，日本與美英澳均已建立雙邊安保合作框架，而且在核動力潛艦等領域仍有日本無法參加的部分，即使加入AUKUS，目前也可能被限定在個別領域的合作項目，需要慎重評估加入效果。

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