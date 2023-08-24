2023全球智商排名出爐！ 「這國」再度奪冠、台灣排第3

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」公布最新全球智商排名，台灣排名第3。（圖擷取自「Wiqtcom」網站）

2023/08/24 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕日前芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」官網公布「2023全球最聰明國家」（Most Intelligent Countries in the World in 2023）最新排名，在109國家排行榜中，日本再度蟬聯第1，匈牙利以第2名緊追在後。曾獲排行第1名的台灣，今年則位居第3名。

從芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」的數據顯示，今年奪冠的日本平均智商112.33，其次為匈牙利111.12，台灣則是平均智商111.09，緊接著是韓國（110.84）、義大利（110.67）、塞爾維亞（110.28）、伊朗（110.15）、香港（110.14）、芬蘭（109.28）及越南（108.44）。

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另外，在芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」去年發布的兩次數據排行中，台灣曾在2022年5月位居全球平均智商排行第1名；然而到了12月時，退居到排行第3名。此外，「Wiqtcom」還特別指出，台灣人參加該網站的測試次數、人數，遠比其他國家來得還要少，導致綜合成績排名下滑。

不過「Wiqtcom」也表示，由於並非每個國家的每個公民都有參加他們的智商測試，樣本難免失真，此排名可能無法反映每個國家真實平均智商，但還是能表明哪些國家擁有「最聰明的人口平均數」。

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