為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

2023全球智商排名出爐！ 「這國」再度奪冠、台灣排第3

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」公布最新全球智商排名，台灣排名第3。（圖擷取自「Wiqtcom」網站）

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」公布最新全球智商排名，台灣排名第3。（圖擷取自「Wiqtcom」網站）

2023/08/24 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕日前芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」官網公布「2023全球最聰明國家」（Most Intelligent Countries in the World in 2023）最新排名，在109國家排行榜中，日本再度蟬聯第1，匈牙利以第2名緊追在後。曾獲排行第1名的台灣，今年則位居第3名。

從芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」的數據顯示，今年奪冠的日本平均智商112.33，其次為匈牙利111.12，台灣則是平均智商111.09，緊接著是韓國（110.84）、義大利（110.67）、塞爾維亞（110.28）、伊朗（110.15）、香港（110.14）、芬蘭（109.28）及越南（108.44）。

另外，在芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」去年發布的兩次數據排行中，台灣曾在2022年5月位居全球平均智商排行第1名；然而到了12月時，退居到排行第3名。此外，「Wiqtcom」還特別指出，台灣人參加該網站的測試次數、人數，遠比其他國家來得還要少，導致綜合成績排名下滑。

不過「Wiqtcom」也表示，由於並非每個國家的每個公民都有參加他們的智商測試，樣本難免失真，此排名可能無法反映每個國家真實平均智商，但還是能表明哪些國家擁有「最聰明的人口平均數」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
全球好用護照洗牌！新加坡擠下日本奪冠 台灣狠甩中國
2023/07/19 06:04

全球好用護照洗牌！新加坡擠下日本奪冠 台灣狠甩中國
全球哪裡住最多正港億萬富翁？ 機構最新調查「這國」高居榜首
2023/06/19 12:06

全球哪裡住最多正港億萬富翁？ 機構最新調查「這國」高居榜首

捷運商圈優勢 美麗島站區將再現風華
全球智商排名曝！台灣第二 菲律賓排名偏低逼出官員回應
2023/05/23 07:32

全球智商排名曝！台灣第二 菲律賓排名偏低逼出官員回應
全球「顏值最高」國家排名出爐！ 亞洲「這國家」海放歐美奪冠
2023/03/08 13:29

全球「顏值最高」國家排名出爐！ 亞洲「這國家」海放歐美奪冠

高雄財政局「拒私菸酒嘉年華」要來囉！
人類自由指數 台灣亞洲稱冠、全球榜海放中國
2023/02/01 05:53

人類自由指數 台灣亞洲稱冠、全球榜海放中國
不再是最聰明！全球智商最新排名出爐 台灣退居第3「輸這2國」
2022/12/27 05:37

不再是最聰明！全球智商最新排名出爐 台灣退居第3「輸這2國」
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播