2023全球智商排名出爐！ 「這國」再度奪冠、台灣排第3

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」公布最新全球智商排名,台灣排名第3。(圖擷取自「Wiqtcom」網站)

2023/08/24 13:03

〔即時新聞/綜合報導〕日前芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」官網公布「2023全球最聰明國家」(Most Intelligent Countries in the World in 2023)最新排名,在109國家排行榜中,日本再度蟬聯第1,匈牙利以第2名緊追在後。曾獲排行第1名的台灣,今年則位居第3名。

從芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」的數據顯示,今年奪冠的日本平均智商112.33,其次為匈牙利111.12,台灣則是平均智商111.09,緊接著是韓國(110.84)、義大利(110.67)、塞爾維亞(110.28)、伊朗(110.15)、香港(110.14)、芬蘭(109.28)及越南(108.44)。

請繼續往下閱讀...

另外,在芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」去年發布的兩次數據排行中,台灣曾在2022年5月位居全球平均智商排行第1名;然而到了12月時,退居到排行第3名。此外,「Wiqtcom」還特別指出,台灣人參加該網站的測試次數、人數,遠比其他國家來得還要少,導致綜合成績排名下滑。

不過「Wiqtcom」也表示,由於並非每個國家的每個公民都有參加他們的智商測試,樣本難免失真,此排名可能無法反映每個國家真實平均智商,但還是能表明哪些國家擁有「最聰明的人口平均數」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法