為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人類自由指數 台灣亞洲稱冠、全球榜海放中國

    人類自由指數，台灣排名全球第14。（彭博）

    人類自由指數，台灣排名全球第14。（彭博）

    2023/01/31 23:49

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國智庫「加圖研究所」（Cato Institute）與加拿大智庫「菲莎研究所」（Fraser Institute）近日公佈2022人類自由指數（HFI）。台灣在全球165國中，以8.44分（滿分10分）排名第14、亞洲第1，海放得分5.22、全球排名152的中國。

    加圖研究所網站指出，HFI是依據83項個人與經濟自由指標，在法治、安全、行動、宗教、言論與資訊、司法系統與產權、國際貿易自由等12大類領域的表現進行評比。HFI是迄今全球最全面的自由指數，涵蓋全球98.1％人口。雖然是2022年最新報告，但數據源自2020年的HFI涵蓋全球165個司法管轄區，因為該年是有充分數據可用的最近1年。該指數排名始於2000年。

    該報告說，在0到10分的分數中，2020人類自由平均分數從2019年的7.03降至6.81，多數領域的自由下滑，其中法治，行動、言論、集會與結社、國際貿易等自由度的下滑十分明顯，全球有94.3％人口生活在自由度下滑的司法管轄區，亦即148個司法管轄區的自由度下滑，僅16個上升。

    報告說，2020年的自由度下滑衝擊全球每一個地區，包括窮國與富國、民主與非民主政體，並創20年來最低點，而疫情的大流行無疑對整體人類自由造成災難性影響，未來幾年的關鍵問題是，隨著疫情趨緩，各國政府是否將完全撤銷疫情對自由的有關限制。

    報告說，數據顯示全球自由分佈不均，僅13.4％人口生活在HFI分數最高25％的司法管轄區，39.9％生活在最低25％的地區，超過75％人口生活在該指數排名後半段地區。

    排名前10名的國家依序是瑞士、紐西蘭、愛沙尼亞、丹麥、愛爾蘭、瑞典、冰島、法國、荷蘭與盧森堡。另外，加拿大排名13、台灣14、日本16、德國18、英國20、美國23、南韓30、智利32、法國42、阿根廷74、南非77、巴西80、烏克蘭89、墨西哥98、印度112、俄羅斯119、奈及利亞124、土耳其130、中國152、沙烏地阿拉伯159、伊朗162、委內瑞拉163、敘利亞165。

    人類自由指數，中國排名全球152。（路透）

    人類自由指數，中國排名全球152。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全球人類自由指數 台灣排名飆進前10
    2018/12/12 06:00

    全球人類自由指數 台灣排名飆進前10
    人類自由指數排行榜 台灣第10、中國135
    2018/12/11 07:56

    人類自由指數排行榜 台灣第10、中國135

    選擇對迎財神 這檔平衡型基金投報率稱冠
    2017人類自由指數出爐 台灣排名大躍進！
    2018/01/27 13:13

    2017人類自由指數出爐 台灣排名大躍進！
    人類自由指數排行 台灣第26 香港全球第一
    2016/11/30 09:52

    人類自由指數排行 台灣第26 香港全球第一

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播