全球氣候危機？ 新研究：熱帶雨林恐因太熱無法進行光合作用

有新研究稱，熱帶雨林葉子的高溫使它們無法進行光合作用。示意圖，與本文無關。（彭博）

2023/08/23 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕一項新研究表明，從南美洲到東南亞的熱帶森林，一些葉子變得非常熱以至於不再能夠進行光合作用，恐對世界產生巨大的潛在影響。

據《CNN》 報導，來自美國、澳洲、巴西等國科學家組成的研究團隊，週三（23日）在科學權威期刊《自然》發表研究報告，指葉子的溫度達到46.7℃左右時，葉子的光合作用能力（即從二氧化碳、陽光和水產生能量的過程）會開始失效，樹葉的溫度通常比氣溫高得多。

請繼續往下閱讀...

北亞利桑那大學生態信息學副教授、該研究報告作者道蒂（Christopher Doughty）表示，科學家們發現，森林樹冠平均溫度最高可達攝氏34度，但有些甚至超過攝氏40度。目前，已有0.01%的葉子已經超過了溫度閾值，超過該閾值，它們的光合作用能力就會崩潰，可能會殺死葉子和樹木。

報告稱，這個比例雖然很小，但隨著地球暖化，數字將會增加，對世界熱帶森林構成威脅。熱帶森林覆蓋了地球約12%的面積，擁有世界一半以上的物種，它們還在吸收和儲存碳以及幫助調節全球氣候方面發揮著至關重要的作用。道蒂直言：「一旦開始失去部分森林，甚至個別樹上的葉子，就會出現各種各樣負面的潛在反饋。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法