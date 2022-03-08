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    亞馬遜雨林恐退化為草原 新研究：現已逼近臨界點了

    科學家憂心，亞馬遜雨林自我修復能力持續下降，一旦超過某個臨界點，將全面退化為熱帶草原。（法新社）

    科學家憂心，亞馬遜雨林自我修復能力持續下降，一旦超過某個臨界點，將全面退化為熱帶草原。（法新社）

    2022/03/08 14:03

    〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜雨林被譽為地球之肺，是世上生態系統最豐富的環境，但隨著人類活動加劇，雨林逐漸受到難以逆轉的傷害，科學家利用最新一份衛星影像進行分析，指亞馬遜雨林恐已逼近臨界點，一旦突破將退化為熱帶草原。

    根據《CNN》報導，最新發表在權威期刊《自然氣候變化》雜誌的研究報告中，科學家針對2000年後的衛星影像進行觀察與分析，發現有高達75％的亞馬遜熱帶雨林顯現出「恢復力喪失」的跡象，即遭遇乾旱、伐林或野火後，雨林本身已難以自癒。

    在對過去20年間衛星數據實施逐月觀測，研究人員整理出亞馬遜雨林地區的生物量以及綠地程度變化，發現雨林的自我修復韌性已不斷下降，到了需要發出警告的程度。

    報告指出，一旦超過臨界點，亞馬遜雨林將永久性失去自我修復能力，無可避免地逐漸退化為熱帶草原，而此狀況若然發生，人類將徹底失去亞馬遜雨林。

    科學家認為，目前人類無法負擔失去亞馬遜雨林帶來的後果，作為地球之肺，雨林地區原本蘊藏的碳將釋放至大氣中，巨量增加的溫室氣體將導致暖化步調增快，將氣候危機朝著更極端的方向推進。

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