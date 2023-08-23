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以為是動漫聖地...人妻安排老公去「飛田新地」 得知真相崩潰

香港人妻分享大阪3日遊行程，驚見她安排讓老公自己去知名紅燈區「飛田新地」，引發網友熱議。（圖翻攝自推特）

香港人妻分享大阪3日遊行程，驚見她安排讓老公自己去知名紅燈區「飛田新地」，引發網友熱議。（圖翻攝自推特）

2023/08/23 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕疫情旅遊限制開放後，不少人選擇到日本觀光。1名香港人妻在臉書社團PO文尋求大阪推薦景點，分享自己已經安排好的行程，沒想到其中可以看到她竟然同意老公自行去大阪知名紅燈區「飛田新地」，引發網友熱議。

綜合媒體報導，「飛田新地」位於大阪府大阪市西成區，是西日本最大且擁有百年歷史的紅燈區，儘管日本1958年以後禁止賣淫，但這邊至今依然以料理店的名義「淫」業，日本政府似乎也睜一隻眼閉一隻眼，許多外國遊客慕名而來。

1名香港人妻在最近臉書不公開社團「大阪親子遊」發文說，她和老公及6歲小孩8月30日要到大阪玩3天，還分享出排定3天行程，希望網友推薦其他好去處。沒想到網友馬上注意到人妻竟在第3天行程安排了「飛田新地」，還特別標註「去3小時」，不禁疑惑「帶小朋友去飛田新地？」

對此，人妻說，是讓老公自己去，她和小孩會先去天王寺動物園等老公。此話一出，馬上引發討論，不少人直呼好羨慕，大讚人妻「人真好」、「夠大度」，讓她看了一頭霧水，接著才有網友直言「飛田新地」是風月場所，人妻才恍然大悟，尷尬地說，先前聽人講說飛田新地是「男人天堂」，以為是什麼動漫聖地，才特別安排讓老公去，現在才知道是紅燈區，「好想找洞鑽進去」。

近日一名香港人妻分享大阪3日遊行程，驚見她安排讓老公自己去知名紅燈區「飛田新地」，引發網友熱議。（圖擷取自臉書社團「大阪親子遊」）

近日一名香港人妻分享大阪3日遊行程，驚見她安排讓老公自己去知名紅燈區「飛田新地」，引發網友熱議。（圖擷取自臉書社團「大阪親子遊」）

香港人妻尷尬表示，自己先前聽人講說飛田新地是「男人天堂」，以為是什麼動漫聖地，才特別安排讓老公去。（圖擷取自臉書社團「大阪親子遊」）

香港人妻尷尬表示，自己先前聽人講說飛田新地是「男人天堂」，以為是什麼動漫聖地，才特別安排讓老公去。（圖擷取自臉書社團「大阪親子遊」）

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