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男子帳戶「暴增28億」 急打客服「中樂透？」結局曝光

日前美國一名男子就意外發現，自己的銀行帳戶存款，竟突然增加了8900萬美元（約新台幣約28億），然而當他與銀行客服查詢後，才發現只是空歡喜一場。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

日前美國一名男子就意外發現，自己的銀行帳戶存款，竟突然增加了8900萬美元（約新台幣約28億），然而當他與銀行客服查詢後，才發現只是空歡喜一場。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

2023/08/13 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕一夜致富是許多人的夢想，日前美國一名男子就意外發現，自己的銀行帳戶存款，竟突然增加了8900萬美元（約新台幣約28.3億），面對這突如其來的情況，讓他實在又驚又喜，甚至一度以為自己「中了樂透」，不過當他急忙找銀行客服查詢後，才發現這只是空歡喜一場。

綜合外媒報導，在美國曼哈頓從事風險投資的50歲男子萊文（Daniel Levene），曾任高盛債券交易員，還有在摩根史坦利子公司「億創理財」（E-Trade Financial Corporation）開設帳戶，專門處理金融產品電子交易。就在8日上午，他一如往常地打開電腦，並登入自己的銀行帳戶查看，然後就發現帳戶中竟憑空多出8900萬美元。

萊文透露，當他看到突如其來的鉅款，實在是又驚又喜，甚至一度懷疑自己是不是中了樂透頭獎，更忍不住打電話給死黨表示，「我們去摩納哥，買艘遊艇，去看F1賽車吧！」。但他在受訪時也坦言，「很明顯，我早就知道這是一個錯誤」，因為他在事後用電子郵件與「億創理財」的銀行客服詢問後，已確認這一切都只是誤會一場。

萊文表示，銀行客服在約1個半小時後與他連繫上，並收回這筆鉅款。報導指出，儘管客服為此道歉，卻始終沒有解釋釀成匯款錯誤的原因，僅用一句「操作失誤」來帶過；據「億創理財」的一名公司公司代表則宣稱，當天沒有處理類似金額交易，但如果發生此類事件，將與客戶密切合作以解決問題，「在此類情況下，沒有資金會離開公司」。

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