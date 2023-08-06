墨西哥施工新機場 竟挖出12000年前「紅鸛蛋化石」

近期墨西哥一處建設新機場的工地，意外挖出了一顆距今8000至1萬2000年前、十分罕見又古老的紅鸛（Flamingo，又稱為火烈鳥）蛋化石。（路透）

2023/08/06 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕近期墨西哥一處建設新機場的工地，意外挖出了一顆距今8000至1萬2000年前、十分罕見又古老的紅鸛（Flamingo，又稱為火烈鳥）蛋化石。墨西哥科學家指出，這顆蛋化石的地質年代為「更新世」（Pleistocene），也是距今為止最近一次的冰河時期。

綜合外媒報導，更新世時期的蛋化石非常罕見，墨西哥國家人類學和歷史研究所（INAH）2日表示，這顆蛋化石的發現顯示出該地區在8000年至3萬3000年前，曾是一座淺湖泊，且紅鸛曾在墨西哥中部繁衍的證明。據了解，美洲紅鸛以其亮粉色的羽毛聞名，主要分佈在南美洲、加勒比海、猶加敦和美國東南海岸。

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INAH的科學家透露，這顆紅鸛蛋化石是在墨西哥州費利佩安赫萊斯機場施工期間，於黏土、頁岩層31公分深處發現的。同時，INAH也表示這是首次在美洲發現紅鸛家族的此類化石，更是全球歷史上第二次發現紅鸛的該類化石。

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