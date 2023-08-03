暗諷中共時政？ 中國歌手「刀郎」新歌11天播放破80億次！

中國歌手「刀郎」近日推出新歌《羅刹海市》爆紅。（圖取自微博）

2023/08/03 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕出道近20年的中國歌手「刀郎」上月中推出新歌《羅刹海市》，歌詞因被認為頗有暗諷多名中國樂壇大咖和時事之意而一炮而紅，在中網掀熱議。對此，前聯電董事長曹興誠週三（2日）晚間直言，這首歌之所以在中國網上爆紅，原因是「刀郎」幫那些對中共敢怒不敢言的中國人將心聲唱出來。

原名羅林的中國歌手「刀郎」，7月19日發布新專輯《山歌廖哉》，當中的單曲《羅刹海市》歌詞取材自清代知名鬼怪小說《聊齋志異》，字裡行間被認為極具諷刺之意，吸引不少人特別分析歌詞。外界有人猜測是在抨擊曾打擊他、在公開場合批評他的歌手或音樂人，如那英、汪峰、楊坤、高曉松等在中國樂壇佔有一席之地者，也有人聽過詞認為是在暗諷當今中國時政。

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事實上，不少外國人聽到這首歌也產生共鳴，認為將歌詞意涵套上各自國家現況也能感覺到諷刺，讓這首歌在全球受到不少關注，據悉截至7月30日下午6點，《羅刹海市》在全球網路上的播放量就以80億次超過2017年發布的西班牙神曲《Despacito》55億次記錄。

對此，曹興誠2日晚間在臉書表示，「起初大家以為這是刀郎的「復仇」之作，意在諷罵十幾年前打擊他的一些歌手，如那英、汪峰等人。但罵幾名歌手，不足以說明這首歌引起的、野火燎原般的巨大反應。比較合理的解釋，應該是這首歌幫中國人宣洩了對習近平和他那些『習家班』的不滿。」

曹興誠提到《羅刹海市》中幾句歌詞大讚，「『那馬戶不知道他是一頭驢』、『那又鳥不知道他是一隻雞』、『勾欄從來扮高雅』、『自古公公好威名』，這些字句用以形容中共的領導班子，可謂絕妙。刀郎借古諷今，沒有指名道姓，中共即使懷疑被罵，也不便對號入座，可能只好裝聾作啞，唾面自乾。」

曹興誠接著嘆：「不過看到有台灣親中媒體，發表文章說刀郎的諷刺也適用於台灣，因為台灣社會同中國一樣，美醜不分，是非顛倒。我想這樣的評論並不公允，起碼在台灣罵人不用拐彎抹角、躲躲藏藏，是吧？台灣公務員也不用像中國官員那樣，人人都得背讀『習語錄』，從事人格的自毀、理智的自戕。身為台灣人，看看中國人，我們應該感到幸運，珍惜我們的民主自由，多點努力來改善國家，不用老是貶低自己，灰心喪志吧？」

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