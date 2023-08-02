找到航海家2號了！NASA接獲訊號 著手調整偏離天線

NASA項目經理多德當地時間1日表示，透過遍布全球的深空網路接收到「心跳訊號」，證實航海家2號仍持續飛行運作。（法新社）

2023/08/02 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）飛行控制人員近2週前發送錯誤指令，導致46年前發射離開地球的航海家2號（Voyager 2）探測器失聯，在沉寂多日後，項目經理多德（Suzanne Dodd）週二表示，NASA設置深空網路接收到「心跳訊號」，證實航海家2號仍持續飛行運作。

綜合外媒報導，由於NASA飛行管制人員約2週前發送誤指令，導致航海家2號探測器與地球失聯數日，不過美國國家航太總署當地時間1日宣布，透過遍布全球的深空網路接收到1個「心跳訊號」，首次聽到航海家2號回音；NASA項目經理多德補充，這代表這艘已有46年歷史的航海家2號仍持續飛行運作。

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「這個消息振奮我們的精神！」多德說，現在飛行控制人員正嘗試將航海家2號的天線轉向地球。據了解，目前航海家2號的天線被撞擊後偏離2％，若指令無法發揮作用，控制人員只能等探測器在10月時自動重置，多德強調「等待時間很長，在此之前將會進行多次嘗試。」

航海家1、2號探測器皆於1977年發射升空，用於探索外太空。航海家1號現在距離地球150億英里（約240億公里），仍正常通訊運作，目前是距離地球最遙遠的探測器，而航海家2號距離地球120億英里（約190億公里），單趟訊號傳遞須至少18小時。

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NASA項目經理多德當地時間1日表示，透過遍布全球的深空網路接收到「心跳訊號」，證實航海家2號仍持續飛行運作。（美聯社）

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