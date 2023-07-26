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    NASA超強衛星助陣 先進技術遏止亞馬遜雨林濫伐

    美國國家航空暨太空總署長尼爾森26日訪問巴西國家太空署，提議擴大雙方衛星合作夥伴關係，幫助監測亞馬遜雨林。（路透）

    美國國家航空暨太空總署長尼爾森26日訪問巴西國家太空署，提議擴大雙方衛星合作夥伴關係，幫助監測亞馬遜雨林。（路透）

    2023/07/26 08:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）26日訪問了巴西國家太空署（National Institute for Space Research，INPE），提議擴大雙方衛星合作夥伴關係，幫助監測亞馬遜雨林、遏止其繼續遭到破壞。

    據《路透》報導，尼爾森表示NASA將在明年1月發射全新衛星NISAR，擁有先進的雷達成像技術，提供詳細的地球表面細節，NISAR甚至可以模擬雨林樹冠下發生的情況。

    NISAR由印度太空研究組織與NASA共同研製，為首顆使用兩種不同波段量測地表小於1公分變化活動的衛星，預料將幫助科學家觀測氣候變遷的嚴重程度和速度，更好管理自然資源和危害。

    NASA署長尼爾森在記者會上表示：「NISAR能透過雨林的樹冠進行觀察，我們將可以清楚看見是否有人縱火焚燒灌木叢、試圖殘害樹木。」

    巴西科學部長桑托斯（Luciana Santos）帶著尼爾森參觀了INPE總部，向他解釋巴西的太空計劃。自1999年以來，INPE持續與中國合作並發射了一系列用於農業和環境監測的衛星。

    然而，巴西此前倚賴的衛星監視技術，卻時常因雲層阻礙，難以獲取雨林精確的即時影像。

    尼爾森24日與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在首都巴西利亞會面。會後尼爾森告訴記者：「我由衷感謝總統為拯救亞馬遜雨林持續做出的努力。」

    曾以太空人身分多次參與NASA飛行任務的尼爾森指出，37年前他在太空飛行時，便已經通過窗口、肉眼目睹雨林遭破壞的嚴重情況。

    尼爾森在巴西利亞表示，NASA明年初將NISAR衛星送入軌道後，有望替雨林保育事業增添「洞悉事態發展的極致能力」。

    尼爾森本週將繼續他的南美之旅，先後訪問阿根廷和哥倫比亞。

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