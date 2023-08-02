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    圖推翻2020大選結果 川普涉不實指控再被起訴

    美國前總統川普被控試圖推翻2020年大選結果，1日遭到起訴。（法新社資料照）

    美國前總統川普被控試圖推翻2020年大選結果，1日遭到起訴。（法新社資料照）

    2023/08/02 09:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）1日再度被刑事起訴，因其試圖以非法手段推翻2020年大選結果。這是川普4個月內第3度遭到刑事起訴，重返白宮之路面臨嚴峻法律威脅。

    據《路透》報導，特別檢察官史密斯（Jack Smith）指控川普欺騙美國社會，欲阻止國會認證拜登（Joe Biden）的勝選結果，侵害了選民公平選舉的權利。

    史密斯以3宗圖謀不軌、1起妨礙司法調查罪將川普起訴，川普將於3日在華盛頓出庭。

    長達45頁的起訴書中，稱川普對7個州的選舉結果提出「其明知不實的控訴」，企圖推翻既定事實，儘管親信多次暗示「選舉結果完全合法」。

    上述努力均告失敗後，川普便向時任副總統彭斯（Mike Pence）施壓，阻撓他進一步認證選舉結果，彭斯當時依法兼任聯邦參議院議長。

    隨後，國會山莊發生震驚全美的暴動案，起訴書將責任完全歸咎於川普的煽動言論。史密斯表示：「針對國會大廈的襲擊行動，是對美國民主前所未有的攻擊。正如起訴書所述，民眾受被告的謊言所驅使，旨在阻礙美國民主的基本職能。」

    川普目前已被控卸任後不當處理官方最高機密文件。川普競選團隊在一份聲明中強調，他始終遵守法律，並將起訴書描述為「政治迫害」。

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