稱台灣拿走美國半導體工作 川普：早該阻止他們

川普表示，若他是總統，中國侵台時他不會說「美國要防衛台灣」，更直言台灣拿走許多美國半導體的工作。（路透）

2023/07/18 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普力拚2024年總統大選，目前在共和黨總統參選人初選民調領先，近期他接受《福斯新聞》訪問，對於如果必須跟中國有軍事衝突，美國是否應該保護台灣，他語出驚人表示，若他是總統，並不會這麼說，這對美國的談判地位會很不利，他並稱台灣拿走許多美國半導體的工作，「早就該阻止他們」。粉專「美國台灣觀測站」對此提醒，川普和「川普政府」是完全不同的概念，大家一定要區分清楚。

粉專「美國台灣觀測站」貼出《福斯新聞》美國時間16日播出的川普專訪內容，主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）詢問川普，「如果必須要跟中國有軍事衝突的話，你認為美國是否應該保護台灣？」川普表示，如果他是總統的話並不會這麼說，若要說「我們要保衛台灣」，這對美國的談判地位會很不利，「台灣拿走了很多美國半導體業的工作，現在台灣製造了90%的晶片，這些以前都是在美國製造的」。

請繼續往下閱讀...

巴帝羅默隨即反駁川普：「90%是高階晶片，不是所有的晶片。而且如果中國拿下了台灣，他們就可以控制全世界，難道這不是事實嗎？」川普對此回應：「中國確實有可能控制全世界，我是說『有可能』而已，但請記得，台灣人很聰明，他把我們的工作機會都拿走了，我們早就該阻止他們，我們早就該對台灣人課稅、對台灣的貨品課關稅。」

「美國台灣觀測站」指出，過去常講川普跟「川普政府」是兩個完全不同的概念，對此一定要區分清楚，川普任命了很多主張對中國採取強硬政策並且對台灣友好的官員，而這群人為美國規劃了印太戰略、讓美中關係轉向戰略競爭關係，但川普本人一直以來的對台態度其實都非常不友善。

「美國台灣觀測站」提到，台灣在4年前的美國大選期間曾經歷過一波「川普狂熱」，當時就不斷提醒大家，中國對美國的挑戰是結構性的關係，不管是共和黨或民主黨贏得選舉，這點都不會改變。而目前美國國會對台灣議題和中國議題的共識度相當高，「我們要做的事情是持續地去交更多朋友，確保台灣議題是跨黨派的支持」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法