台灣文學航向歐洲 首站蘇格蘭台英雙語朗讀揭幕

2023/08/02 04:12

〔中央社〕台灣文學館「航向世界：台灣文學主題展」將在歐洲數國陸續登場，首站來到蘇格蘭，開幕當天有台、英雙語繪本朗誦以及小提琴演繹前「打狗亂歌團」團長嚴詠能創作的歌曲，別出心裁。

在文化部「『行銷國家品牌進入國際』風潮計畫」支持下，台灣文學館推出「航向世界：台灣文學主題展」，將陸續在英國、荷蘭、德國、奧地利、捷克、斯洛伐克、匈牙利展出，並邀請台灣作家舉辦講座。

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展覽首站為蘇格蘭首府愛丁堡，開幕晚會近日在市政廳舉行，愛丁堡市議會議長戴伊（Cammy Day）、「蘇格蘭國家說故事中心」（Scottish Storytelling Centre）經理亞伯克隆畢（Daniel Abercrombie）、台文館館長林巾力、策展人王儷靜、繪本作者陳韻如（Jenny Jamieson）、中英文譯者周長志（Robert Redman）、駐愛丁堡辦事處處長張嘉政等人出席。

陳韻如是「為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事」、「為愛遠航：宋伊莉莎白醫師的故事」兩本台、英、華3語繪本的作者。特別的是，伊萊莎與長老教會首位駐台牧師李庥（Hugh Ritchie）的後代洛克哈特（Joyce Lockhart）女士應邀在開幕晚會與陳韻如分別以英、台語朗讀繪本，現場還有小提琴伴奏。

日籍小提琴家沼口志希並另外獨奏台灣音樂家嚴詠能的作品，包括「福爾摩沙百合」、「台灣米」、「有一天」、「刺一領彩色的希望」、「豬歌」等歌曲。嚴詠能生前曾獲金曲獎「最佳台語專輯」肯定。

伊萊莎（Eliza Caroline Cooke）和宋伊莉莎白（Elizabeth Blackburn Christie）都是蘇格蘭女性，活躍於19世紀的台灣。伊萊莎是台灣首位女宣教士，曾創辦台灣第一所女子學校。

宋伊莉莎白同樣是宣教士，也是蘇格蘭第一位同時獲3個醫學學位（內、外科和藥師）的女性，曾為台灣設立首座婦幼專科診所。以伊萊莎和宋伊莉莎白為主角的兩部台灣繪本今年5月已納入愛丁堡中央圖書館館藏。

戴伊致詞提到，愛丁堡與台灣持續在各領域交流合作，今年3月也有愛丁堡代表團訪問台灣。

他列舉愛丁堡正與台灣推動、研議的合作案，包括在為19世紀台灣建立首座現代醫院的宣教士馬雅各（James Laidlaw Maxwell）故居設立紀念牌；促成音樂廳「亞瑟廳」（Usher Hall）與高雄衛武營國家藝術文化中心節目聯演；與高雄或台北建立「創新姊妹市」關係，以促進城市創新建設治理的交流合作。

林巾力指出，此次計畫首站選定愛丁堡，因為早在19世紀，馬雅各就為台灣引進第一台珍貴的活字印刷機，成為文化發展重要助力。台灣與蘇格蘭的友誼深遠；期待台灣文學風采有助英國讀者認識台灣。

「航向世界：台灣文學主題展」7月底在「蘇格蘭說故事中心」展出，8月1日移師愛丁堡中央圖書館，將展出至10日，呈現台灣人權文學、原住民文學、女性文學、同志文學、生態文學、飲食文學的英譯作品。

根據台文館提供的資料，展出作品包括施明正的「渴死者」、郭松棻的「月印」、夏曼．藍波安的「天空的眼睛」、巴代的「白鹿之愛」、吳明益的「複眼人」、廖鴻基的「鬼頭刀」、李昂的「殺夫」、平路的「東方之東」、白先勇的「孽子」、邱妙津的「鱷魚手記」、吳濁流的「亞細亞的孤兒」、焦桐的「完全壯陽食譜」、洪愛珠的「老派少女購物路線」。

展覽並介紹台灣的地理、歷史、族群和社會演進過程與特色，以利觀者貼近理解台灣文學創作。（編輯：陳政一）1120802

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