連中小學生也不放過！ 調查：中共在美143個學區設孔子教室

美國草根教育組織「家長捍衛教育」（PDE）指出，中國已在美國143個學區的K-12（幼兒園至高中）設立洗腦機構「孔子教室」，引發家長和國會議員憂心忡忡，認為必須盡速採取驅逐措施。 （擷取自網路）

2023/08/01 17:48

〔編譯盧永山／綜合報導〕多年來中國在西方各大學設置「孔子學院」，表面上是為了推廣中國文化和語言，實際上是作為宣傳中共體制、監控中國留學生的據點。而根據美國草根教育組織「家長捍衛教育」（PDE）7月26日發布的調查報告，中國的這類洗腦機構如今已滲透美國的K-12（幼兒園至高中），引發家長和國會議員憂心忡忡，認為必須盡速採取驅逐措施。

綜合「福斯新聞」等媒體報導，根據PDE發布的「小紅教室」（Little Red Classrooms）調查報告，中共與34州和哥倫比亞特區的143個學區簽署設立孔子學院（Confucius Institutes）和孔子教室（Confucius Classrooms）合約，這143個學區中的20個位於美國軍事基地附近，其中還包括美國3所頂尖的科學高中。

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報告指出，自2009年起的14年間，中國政府向這143個學區資助了約1800萬美元（5.66億台幣）資金，在這個過程中，中國政府還干預了在美國中小學教授中文、文化、歷史等課程的中國籍教師的遴選。

PDE在報告中舉例說，2012至2013學年，2名中國公民在德拉瓦州Appoquinimink學區教授華語，根據學區官網，這2名教師在中國經歷了嚴格的遴選程序，包括接受中國政府官員的面試。

PDE指出：「美國的低齡學生現在成為中共宣傳理念的目標，得知中國政府一直干預低年級學生的教學課程，這令美國很多家庭感到震驚和擔憂。」

PDE高級顧問艾克斯納（Michele P. Exner）在致聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Mike McCaul）的信函中指出：「中國政府對美國教室、學生和課程有如此多的接觸權，這個事實應該讓家庭感到擔憂。34州和哥倫比亞特區的學校與中國政府或其附屬實體進行了每份合約金額，從幾千美元到超過100萬美元的金融往來。」

艾克斯納寫道：「自2009年以來，中國政府利用孔子學院和孔子教室在全球學校推進其議程，中共官員公開表示，他們如何利用這些以文化和語言沉浸計畫為幌子，所建立的教育夥伴關係，擴大中國的海外宣傳活動。」

除了麥考爾，PDE還致函多名參眾兩院的重量級議員，以及事涉的34州州長，要求他們關注和調查此事。而共和黨眾議院班克斯（Jim Banks）在PDE發布調查報告後，就立即致函教育部長卡多納（Miguel A. Cardona），信函稱「中共的錢不該流入美國的教育機構」，要求教育部展開全面調查。

2005年中國首家孔子學院在馬里蘭大學設立，此後持續增加，2017年增至118所。但川普政府執政期間，因美中矛盾加劇，要求各大學關閉，截至2022年底，美國境內孔子學院已降至7所。今年美國參、眾兩院提出禁止向設立孔子學院的大學提供資金的法案。

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