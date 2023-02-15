澳洲封殺外國干預 大學遠離孔子學院

中國駐澳洲大使肖千去年六月在雪梨科技大學發表演說，期間多次遭抗議者打斷。（美聯社檔案照）

2023/02/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲內政部長奧尼爾十四日表示，澳洲政府計畫「封殺」針對澳洲政治人物、學者及社區領袖的外國干預行動。雖未點名中國，澳洲外交部長黃英賢已通知澳洲各大學，勿繼續和疑為中國共產黨宣傳工具的「孔子學院」新建夥伴關係。澳洲財政部十四日宣布跟進英、美腳步，準備四月底前將澳洲政治人物辦公室內未連接上網的中國製閉路電視系統全數汰換完畢，以防萬一。

奧尼爾十四日在澳洲國立大學國家安全學院演說時指出，外國干預是澳洲民主的核心威脅，他國政府一直試圖拉攏澳洲民選政治人物、攝錄抗議者影像，並暗中影響大學討論話題方式，澳洲正面臨「非常巨大的地緣政治挑戰」。

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她表示「外國干預」可以多種形式呈現，例如外國政府試圖爭取民選領導人支持，或藉由政黨從規劃法律到在外交和國家安全政策等各方面推動變革，甚至單純透過描繪決策過程；並舉澳洲情報單位阻止伊朗透過在澳伊人進行監控為例，但強調澳洲面臨的「外國干預不只來自一國」。

澳洲前總理滕博爾二○一八年任內提出《國家安全法修正案》時，曾直指中國政府干預澳洲政治與大學，當時引發中方勃然大怒。路透指出，奧尼爾十四日未特別點名中國，係礙於兩國近期正修復外交連結及貿易關係回溫中。

汰換中國製閉路電視系統

根據澳洲官方上週統計，逾二五○棟澳洲政府大樓裝有至少九一三台中國製監控攝影機。繼澳洲國防部長馬勒斯九日帶頭宣布拆除該部建物的中方相關裝置「以確保我方設施徹底安全」，澳洲財政部十四日也點出澳洲政治人物辦公室內共裝有六十五台中國製閉路電視系統，預計四月底前替換完畢。

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