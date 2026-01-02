獨家》警政署啟動高階人事異動 林炎田接任北市警察局長

現任高雄市警察局局長林炎田，將接掌台北市警局長。（資料照）

警政署因應本月中旬多名高階警官屆齡退休，將啟動一波高階人事異動。其中，肩負中央機關維安及大型群眾運動應處重任的台北市警察局局長人選備受各界關注。據了解，現任高雄市警察局局長林炎田，將接掌台北市警局長一職。

警政署對此則僅表示，目前所有相關的人事仍作業中。

林炎田為中央警察大學51期畢業，並取得國立臺北大學犯罪學研究所碩士學位，行政與刑事警政歷練豐富。其警職生涯從基層做起，曾任台北市派出所所長、警備隊長、刑事組組長，並歷任嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長，以及刑事警察局偵查第四大隊隊長、台北市警察局萬華分局長等重要職務。

林炎田行事嚴謹、戮力從公，做事力求完善，警界形容其為「精明幹練」的警政將領，表現深獲歷任長官肯定。

此外，林炎田曾擔任警政署公共關係室主任，行事圓融、溝通協調能力佳，深受時任警政署長陳國恩重用；地方警局長歷練方面，則先後出任過苗栗縣、基隆市警察局局長。

目前在高雄市警察局長任內，林炎田主張強化科技警政與精準打擊犯罪策略，在防制詐騙、打擊暴力犯罪及掃蕩幫派等面向均有具體成效，表現亮眼，也備受高雄市長陳其邁倚重。

警界人士認為，林炎田早年曾任台北市警局重要的南昌、敦化派出所所長，並歷練過轄區複雜繁重的中山、萬華、信義等分局刑事組長及萬華分局長等職務，對台北市治安與交通狀況相當熟稔；若接任台北市警局長，預料可迅速上手、無縫接軌，被視為相當合適的人選之一。

