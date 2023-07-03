瑞典智庫報告 中文學校成中共大外宣機構

中國駐瑞典大使崔愛民視察斯德哥爾摩「瑞青中文學校」。（取自中國駐瑞典大使館官網）

2023/07/03 00:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕瑞典智庫6月底發表歐洲第一份針對華文學校運作的報告，揭露大多數中文學校與中共及其附屬組織關係密切，教材也是中國大使館提供的大外宣內容，瑞典教育機構卻主動提供支持。報告呼籲瑞典政府、教育單位等相關機構，應該採取有效措施以應對中共滲透的風險。

自由亞洲電台（RFA）報導，「瑞典國家中國問題研究中心」（Swedish National China Centre）6月28日發表題為「瑞典中文學校與中國共產黨的聯繫」的報告，這是瑞典及歐洲首份針對當地中文學校運作情況的調查。報告重點追蹤13所活躍的中文學校，涉及2500名學生和100名教師，發現其中11所與中國駐瑞典大使館、領事館及其他中共附屬組織關係密切，並獲得其支持。

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報告指出，許多中文學校的教科書採用中共官方敘事，例如將台灣描述成「中國最大的島嶼」；刻意掩蓋1989年「六四大屠殺」，要求接受中文教育的兒童和青年「效忠中國政府」等。

據報導，中國駐瑞典大使崔愛民5月間出席「斯德哥爾摩瑞青中文學校」的朗誦比賽，該活動的贊助方為中國大使館，朗誦內容也多為「愛國」或「鼓勵民族主義」的內容。

2017年，中國知名的「戰狼」外交官之一、前中國駐瑞典大使桂從友參加「瑞青中文學校」的校慶活動時，在演說中使用中國國家主席習近平的「中華民族偉大復興」、「中國夢」等大外宣詞彙。

報告指出，這些中文學校獲得瑞典公立學校和主流教育機構的支持，不是提供校舍供其使用，就是提供其他資源以支持學校營運。報告認為，這類支持可能導致學校向學生傳達的非民主訊息被合法化，讓人以為瑞典間接支持中共敘事，進而質疑瑞典納稅人的稅金是否被用來支持中共大外宣等。

報告作者、「瑞典國家中國問題研究中心」分析師林美麗（Frida Lindberg ）和艾克（Erika Staffas Edström）透過電子郵件向RFA表示，由於中共是一個建立在非民主價值觀之上、敵視民主的組織，中文學校與中共的密切關係，將使校方運作受到影響，學校也會在促進中共期待的結果方面發揮作用，例如提高學生對中共的忠誠度，改變瑞典社會對中國的看法。

兩人警告，近年中共不斷擴大對海外華人的滲透，以支持其在國內和國際議程中的野心；中文學校是中共大戰略的一部分，瑞典當局應該提出對策，包括政府、主流教育機構、公民社會、城市和地方，都必須加強對中共影響華僑及華僑組織手段的認識，開發不受中共影響的中文教材，以確保不會被中共利用宣揚非民主意識形態，或傳達與民主價值相悖的訊息。

瑞典國家中國問題研究中心發表題為「瑞典中文學校與中國共產黨的聯繫」的報告，這是瑞典及歐洲首份針對當地中文學校運作情況的調查報告。（取自瑞典國家中國問題研究中心官網）

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