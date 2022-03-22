特色翻譯？白俄工人斷鐵路挺烏 中國專頁造假改編被抓包

中國知名軍事專頁「軍武季」20日將一則「白俄羅斯鐵路工人切斷路網阻斷俄軍補給線」新聞，造假改編成「波蘭工人罷工反對英美運武器給烏克蘭」，被多名網紅、YouTuber打臉。圖為2022年1月29日俄軍軍車以鐵路運抵白俄羅斯。（美聯社檔案照）

2022/03/22 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，中國網路上卻常傳有不符事實的謠言，20日就有一則「白俄羅斯鐵路工人切斷路網阻斷俄軍補給線」的新聞，在中國知名軍事專頁的「特色翻譯」下，竟變成「波蘭工人罷工反對英美運武器給烏克蘭」，公然造假的行徑已被多名網紅、YouTuber打臉。

據貼文內容，白俄羅斯反對派資深顧問維亞喬卡（Franak Viacorka）本（3）月20日在社群平台上發布一張鐵路照片，並讚揚白俄羅斯鐵路工人為「英雄」，因為後者將國內鐵路切斷，令俄軍無法再將軍備運往烏克蘭戰場。維亞喬卡並強調，這個消息已經被烏克蘭官方鐵路機關證實。

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然而，這則新聞傳到中國社群平台竟變成「虛構小說」。在中國微博上擁有507萬粉絲，被微博官方認證為「知名軍事博主（KOL）」的「軍武季」，竟張貼出與維亞喬卡相同的照片，並杜撰為「波蘭鐵路工人中斷鐵路」，目的是要讓英美武器無法經由鐵路進入烏克蘭。

「軍武季」甚至自編波蘭鐵路工人的聲明宣稱：「將組織更大規模的罷工，英國美國只願給烏克蘭魁儡政權遞刀子，然而難民潮卻讓整個歐洲承擔，這不公平，我們需要阻止這一切！」

中國KOL的誇張行徑，已被多名網紅、YouTuber和KOL打臉，包括知名反共YouTuber「攝徒日記Fun TV」，以及近日遭中國全網封殺的北京人留烏工程師王吉賢，近日都已拍影片逐點打臉這項假消息。

《自由亞洲電台》（RFA）也報導此消息指出，俄羅斯侵略烏克蘭以來，中國政府各種訊息審查、封鎖，以及散布錯假消息的舉動，已經引起國際社會關注。

據悉，日前美國Reddit論壇等平台上，有網友發起了「大翻譯運動」，參與者呼籲將中國人在「牆內」的親俄、極端和仇恨言論，翻譯成英文轉發到國際網路。

在中國微博上擁有507萬粉絲的「軍武季」，張貼出與維亞喬卡相同的照片，並杜撰為「波蘭鐵路工人中斷鐵路」，目的是要讓英美武器無法經由鐵路進入烏克蘭。（圖取自推特、中國微博，本報合成）

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