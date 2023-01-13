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    太囂張！加拿大卑詩省「孔子學院」改名 續進行政治宣傳活動

    位於加拿大卑詩省的孔子學院於去年底改名為「中國語言文化學院」，繼續以教育之名行政治宣傳之實。（圖擷取自「中國語言文化學院」官網）

    位於加拿大卑詩省的孔子學院於去年底改名為「中國語言文化學院」，繼續以教育之名行政治宣傳之實。（圖擷取自「中國語言文化學院」官網）

    2023/01/13 14:11

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大過去幾年陸續關閉「孔子學院」，現今仍有8所孔子學院運作中。其中一間位於卑詩省（British Columbia）的孔子學院竟改名為「中國語言文化學院」，繼續以教育之名行「政治宣傳」之實。

    根據《自由亞洲電台》12日報導，位於卑詩省（British Columbia）高貴林市（Coquitlam）的孔子學院在2022年底悄悄改名為「中國語言文化學院」，其官網聲稱學院隸屬於「中國教育部」，是非營利教育機構，致力於服務想學習中文的各國民眾；同時也為中外語言交流合作和世界多元文化建立合作平台。

    事實上，中國教育部曾在2020年7月發布通知，決定將孔子學院改名成「中國語言文化學院」，且不再對外使用中國國家漢辦（中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室）之名。

    雖然「中國語言文化學院」自稱機構力欲推廣中文教育，加拿大華裔導演秋旻對此並不樂見，她表示改名並不等於可以忽視中共操控意識形態的行為，中國語言文化學院運行的模式和過去的孔子學院一模一樣，「潛在危險仍在持續」。

    曾開設孔子學院的加拿大新布藍茲維省（New Brunswic）就接獲過家長抱怨，表示孔子學院藉由傳授中文機會「注入中共思想」，學生也不能討論六四事件和西藏等議題。如今，全球關閉逾百所孔子學院，試圖阻止中共在各國的政治宣傳活動。

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